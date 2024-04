Zarco : une "grosse claque" pour un clan Honda "hors-système"

En plus de souffrir du manque de performances de la Honda, Johann Zarco paie son manque de fiabilité. À Portimão, sa chute en course a visiblement été causée par un souci lié à la boîte de vitesses et lors de l'épreuve principale d'Austin, la Honda semble être restée coincée en position basse après le départ, ce qui a énormément limité le Français et a provoqué son abandon.

Zarco n'avait de toute façon rien à jouer. Seulement 18e après les premiers enchaînements, il a tiré tout droit au virage 12 dans le premier tour et il n'était plus que 21e ensuite. Le pilote LCR a repris l'avantage sur Joan Mir mais ses soucis l'ont vite contraint à revenir à son garage.

"[J'ai eu] un problème technique sur l'arrière de la moto", a expliqué Zarco sur Canal+. "On dirait que la moto est restée basse, du coup elle s'est mise à beaucoup vibrer, dès le départ. J'ai essayé de me battre un peu mais après trois ou quatre tours, quand le pneu a commencé à baisser un peu, c'est devenu presque dangereux et je me suis arrêté pour essayer de comprendre parce que je n'aurais pas réussi à continuer. C'est dommage, ça met les boules."

Zarco n'a pas pu donner de détails sur la nature de son problème. "Il semblait que c'était le variateur de hauteur arrière mais ce n'était pas le cas, donc quelque chose d'autre", a-t-il simplement précisé lors de sa rencontre avec les journalistes.

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sur un circuit où sa moto est longtemps restée invincible grâce à Marc Márquez, Honda a vécu un week-end calamiteux : les pilotes de la marque ont souvent occupé les dernières places et dans les deux courses, seul Luca Marini a été en mesure de voir l'arrivée.

Les performances ont une nouvelle fois été décevantes et si Zarco reconnaît que sa moto n'était "pas dans le jeu" et qu'elle ne jouait "pas dans la même catégorie", il continue à chercher le positif et maintient sa pleine confiance en Honda.

"On n'était peut-être pas compétitifs. Ce n'est pas plus mal d'avoir de grosses claques comme ça pour bien se rendre compte de certaines choses. On semble être vraiment hors-système. Il n'y a pas de secrets, Honda va trouver, parce qu'ils ont tellement révolutionné les choses qu'il faut qu'ils retrouvent un peu certains repères, mais j'essaie de l'analyser comme ça."

"Clairement, on a envie de se battre et on ne peut pas, ça met les boules. J'ai pédalé après les quelques tours que j'ai faits, pour transpirer et laisser passer un peu cette frustration."