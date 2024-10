"Le mieux est l'ennemi du bien" pour Zarco, qui recule au sprint

Bien lancé dans son week-end avec la première journée d'essais, Johann Zarco a reculé aujourd'hui et cumulé plusieurs difficultés. Sa qualification directe pour la Q2 s'est transformée en 12e place sur la grille, après quoi il a réussi à prendre un bon départ. La suite s'est toutefois révélée plus compliquée, avec quatre places perdues dans les deux premiers tours, mais surtout des sensations imparfaites qui lui font dire que le travail mené sur sa moto n'est pas allé dans la bonne direction.

"J'ai eu trop de mal dans les premiers tours. Pas au départ, parce que je n'y ai pas perdu la moindre position, ce qui est une première cette année. Mais j'ai été un peu malchanceux dans le premier tour derrière Di Giannantonio", explique le pilote français. "Il a dû freiner deux fois. La première pour peut-être éviter Bezzecchi, la seconde pour éviter Fabio Quartararo. Et j'étais vraiment derrière lui, donc j'ai dû freiner moi aussi."

"Ça a vraiment cassé le rythme qu'on peut prendre au début. J'étais derrière Brad Binder dans le virage 4, et ensuite c'est comme s'il n'était plus là, il était devant. Au virage 12, je ne voulais pas dépasser Di Giannantonio en sachant qu'il serait rapide, mais après, deux et même trois gars sont arrivés et j'ai dû redresser un peu la moto. Je n'ai donc pas pu bien profiter de mon bon départ."

Une fois installé derrière Quartararo, Zarco a grimpé dans la hiérarchie comme son compatriote, bien qu'il n'ait pas pu suivre son rythme. Il a d'abord profité des soucis de Maverick Viñales et de Pedro Acosta, puis effectué des dépassements sur Aleix Espargaró et Joan Mir pour finir par décrocher la 12e place à l'arrivée. Un résultat qui le laisse sur sa faim, surtout en repensant à ce qu'il avait perçu de positif sur sa Honda hier.

"En termes de rythme, on manquait de quelque chose", déplore Zarco. "Je n'ai pas réussi à retrouver les bonnes sensations de vendredi. On a essayé des choses pour que ça fonctionne, mais on dirait qu'on a fait un petit pas en arrière. Donc c'est la situation pour le moment. Quand on fait [les choses] bien, c'est difficile d'atteindre mieux. Le mieux est l'ennemi du bien ! [rires]"

Johann Zarco a fini tout près de Jack Miller. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Les conditions aujourd'hui étaient un peu différentes", observe-t-il pour tenter de trouver une explication. "On dirait que le circuit donne plus de grip, mais on essaie de s'améliorer et j'ai perdu ce bon feeling que j'avais sur les freins hier. Ça n'est presque rien, mais ce 'presque rien' me met en difficulté. Après, je dis que je suis en difficulté mais les temps étaient presque similaires à ceux d'hier. Donc je n'étais pas beaucoup plus lent, mais les autres étaient plus rapides, ce qui a rendu la situation plus compliquée."

"Comme je l'ai dit, est-ce qu'on devrait régler la moto et, une fois que tout va bien, arrêter et juste attendre ? Mais ce n'est pas la philosophie de la course. On en veut toujours plus et on ne peut pas attendre que les choses arrivent. On doit travailler pour améliorer les choses, or ce feeling est très subtil et pour le moment je l'ai perdu. Mais le positif, c'est que je l'avais hier, donc c'est bien.”

"Aujourd'hui, ce n'était pas une très bonne journée en termes de sensations, donc j'espère que demain ce sera mieux", ajoute Johann Zarco, qui compte sur une stratégie pneumatique différente pour la course longue. "Avec le hard arrière, sachant que je me sens bien en général quand le pneu arrière est plus dur, j'espère que je serai en mesure de dépasser au début de la course, pour attraper ce groupe du top 10 parce qu'ensuite, le rythme de tout le monde sera assez similaire."

Avec Luca Bartolomeo

