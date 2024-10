Quartararo : "Binder m'a totalement tapé dedans"

Un premier tour difficile a gâché une très bonne journée pour Fabio Quartararo à Buriram. Leader en Q1, le Français a ensuite pris la sixième place sur la grille de départ, égalant sa meilleure qualification de la saison, déjà obtenue en Indonésie. Il était septième après les premiers virages mais un dépassement agressif de Brad Binder l'a obligé à ouvrir sa trajectoire et l'a fait dégringoler en 11e position.

Avec une moto endommagée, Quartararo a encore perdu des places dans le deuxième tour et il n'était plus que 15e. Une lente mais sûre remontée l'a mené à la dixième place à l'arrivée. "Aujourd'hui c'était assez bon, sauf le premier tour", a résumé le pilote Yamaha. "Brad m'a doublé d'une façon un peu trop agressive et j'ai perdu un peu trop de positions. [...] Ce dépassement a un peu détruit notre résultat en course."

"Binder m'a totalement tapé dedans", a précisé Quartararo. "J'ai pris un vibreur un peu agressif, j'ai le guidon qui s'est tordu. Le tour d'après, j'y suis allé un peu plus tranquille, je ne savais pas si c'était juste le guidon qui s'était un peu tordu ou pas. Ensuite, le rythme était bon. J'ai dépassé Mir, j'ai dépassé Aleix [Espargaró], Miller, Viñales... On a fait des dépassements."

"Après, on sait très bien ce qui nous manque pour nous battre avec les gens de devant. Les premiers tours, c'est très compliqué. J'ai fait un très bon départ, un très bon premier virage, sauf que c'est compliqué de les tenir."

Binder a reconnu sa faute, expliquant avoir engagé un mauvais rapport sur sa KTM. "Dans le premier tour, j'ai fait une erreur", a déclaré le Sud-Africain. "Normalement, on passe sur le troisième rapport et on enclenche la seconde pour le virage sur la droite. Je suis passé en troisième, j'ai enclenché la quatrième et je suis repassé en troisième en étant à l'intérieur de Fabio."

"On a un frein moteur pour chaque rapport et j'avais beaucoup de frein moteur en troisième, parce que c'est pour la ligne droite. J'ai tourné au maximum et [il tape dans ses mains]. Je lui présente mes excuses."

En fin d'épreuve, la dernière proie potentielle de Quartararo était justement Binder, à qui il aurait bien aimé rendre la monnaie de sa pièce. "J'étais à 3"8 de Binder, j'ai terminé à six dixièmes", a souligné le champion du monde 2021. "J'avais clairement envie de le rattraper pour tenter une attaque suicide sur lui dans le dernier tour !"

Des performances encourageantes

Même s'il a terminé la journée sans aucun point, Fabio Quartararo se félicite du rythme affiché tout au long de la journée et notamment en qualifications : "Je pense qu'on a complètement poussé la moto à la limite. La limite était là. On a fait 1'29"4 en Q1, 1'29"4 en Q2. Sincèrement, je n'avais rien de plus sur la moto. Comme je l'ai dit, le rythme que l'on avait en course sprint était assez bon. C'est juste que les deux premiers tours ont été difficiles."

Le pneu dur à l'avant apporte une "très bonne confiance" à Quartararo, qui peut ainsi compenser le manque d'adhérence de sa moto à l'arrière : "J'utilise le pneu avant complètement à la limite et je pense que c'est avec ça que j'essaie vraiment de faire la différence, mais on ne freine vraiment qu'avec l'avant. L'arrière n'a pas de grip donc heureusement, avec notre moto, je peux vraiment sentir la limite sur l'avant."

Cet avant a pourtant failli piéger Quartararo en Q1, avec une glissade conclue sur un spectaculaire sauvetage : "J'ai vraiment perdu l'avant, j'ai pu sauver ça avec le genou et le coude. Ce n'est pas très habituel avec une Yamaha parce que normalement, ça part assez vite, mais j'ai pu me rattraper à temps !"

Quartararo a ensuite affiché un rythme spectaculaire en course, mais il sait qu'il aurait eu du mal à se confronter aux pilotes Ducati sans l'incident avec Binder : "Je pense que notre rythme était pas mal au-dessus de que celui des gars que j'avais devant à ce stade, mais évidemment, si j'étais revenu sur Bezzecchi ou Di Giannantonio, je pense qu'ils auraient été un peu plus difficiles à doubler. En tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir."

S'inviter entre les Ducati, qui ont réalisé un octuplé inédit ce samedi, sera particulièrement difficile en course principale mais Quartararo pense qu'il a le rythme pour se mêler aux les machines italiennes : "Je pense qu'on peut faire entre cinquième et huitième. J'ai réussi à faire un très bon tour. Après, on sait que les Ducati sont très dures à battre, c'est très dur de tenter un dépassement, mais on verra demain. Je pense qu'on peut faire une belle course."