Zarco : le puzzle se met en place pour son arrivée chez Avintia

Les essais de Jerez se sont ouverts lundi sans Karel Abraham. Bien qu'arrivé chez Avintia cette année pour deux ans, le pilote tchèque a vu sa situation plonger précipitamment à la fin du championnat et, pendant le week-end, il a annoncé lui-même, sans masquer sa colère, qu'il ne serait plus aligné par l'équipe espagnole en 2020.

Interrogé par le site officiel du MotoGP, Ruben Xaus, directeur sportif de l'équipe, n'est pas véritablement entré dans les détails pour expliquer ce qui a mené la structure à se séparer de celui qui en portait les couleurs depuis un an, assurant simplement que tout avait été fait dans les règles. "Il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons été polis avec le pilote. Les contrats sont les contrats. Nous avons tout respecté, et de l'autre côté tout n'était pas clair. Beaucoup de conseils, beaucoup de situations. Je ne suis pas le propriétaire de l'équipe, Raul Romero l'est. Clairement, j'ai été mis de côté car je ne pouvais rien faire de plus", a-t-il déclaré.

"Nous avons donné à Karel tout ce que nous pouvions lui donner jusqu'au dernier jour du championnat. Et il était très clair que l'équipe avait besoin d'une situation sûre pour continuer à avancer, or elle ne l'était pas. J'ai donc suivi ce qu'a été la décision du propriétaire de l'équipe. Maintenant je comprends que Karel puisse être en colère, mais il y a eu beaucoup de réunions jusqu'à ce qu'il se passe cela", a ajouté Xaus.

En ce début de semaine en Andalousie, c'est par Eric Granado, pilote Avintia en MotoE, qu'est remplacé Karel Abraham pour les derniers essais de l'année. L'arrivée de Johann Zarco a beau désormais être imminente, Ruben Xaus n'en dit pas plus sur le sujet, affirmant que les détails ne sont pas encore définis au-delà de l'important accord passé avec Ducati pour qu'Avintia devienne une équipe satellite à part entière et non plus une équipe privée.

"Mon travail a toujours été de pousser pour obtenir le maximum de la part de Ducati et le maximum de la part de l'équipe", explique l'ancien pilote. "Nous avons fini par réussir à signer avec Ducati un nouveau contrat de deux ans, dans de meilleures conditions, qui nous rend très heureux, avec de grandes options pour l'avenir. Et c'était notre principal objectif. Nous avons fini [par connaître] cette situation avec Karel et nous devons maintenant regarder vers l'avant et voir ce qui est le mieux pour l'équipe."

"Ce qui va se passer l'année prochaine n'est pas encore clair. Ce que nous savons c'est que nous avons d'un côté un Tito heureux, avec du très bon matériel, et de l'autre nous avons aussi du très bon matériel, garanti par Ducati, et nous sommes prêts à accueillir quiconque nous donnera ce dont nous avons besoin en tant qu'équipe."

Une GP19 pour les deux pilotes

Parmi les différentes pistes évoquées, celle d'un accord direct entre Johann Zarco et Ducati semble aujourd'hui la plus probable, ce qui placerait le pilote français dans la même situation que Jack Miller et Pecco Bagnaia chez Pramac. "Il y a plusieurs options sur la table, et clairement c'est l'une des options", confirme Xaus. "Si cela se fait, clairement cela apportera une valeur différente à l'équipe, parce que la motivation est complètement différente, ainsi que pour les sponsors, les mécaniciens, la famille de l'équipe, le pilote lui-même. Alors nous verrons ce qui va se passer. Je vous le dis, je ne contrôle pas la situation à l'heure actuelle. Ce que nous faisons c'est juste que nous devenons une meilleure équipe dans tout ce que nous faisons, et à l'heure actuelle nous sommes clairement suspendus aux décisions d'autres personnes."

Concernant le matériel, les choses sont cette fois clairement définies. "Les deux pilotes auront une moto de 2019 avec les développements faits pendant la saison", affirme Ruben Xaus. "Cela ne dépend pas de quel pilote arrive. Nous avons une bonne base − et cela était très important − pour accueillir n'importe quel pilote de haut niveau. C'était le principal objectif. C'est l'évolution vers le haut que nous avons faite en tant qu'équipe, et nous allons voir ce qui va se passer ensuite. D'abord, une évolution technique, que nous faisons, puis nous allons voir ce qui se passe."