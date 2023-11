Zarco a raté la Q2 par manque de confiance

"Huit dixièmes, c'est trop loin". Lucide, Johann Zarco sait qu'il est passé à côté de son time attack lors de la séance d'essais du Grand Prix du Qatar. Confessant qu'il ne se sentait "pas prêt" au moment de repartir au charbon, lui qui est tombé quelques instants plus tôt avec un pneu medium qui n'a pas séduit grand monde à Losail, le Français dresse le bilan d'une journée difficile, achevée au 16e rang.

En quête de confiance sur un tour, il a également dû composer avec quelques pépins techniques qui ont perturbé davantage le travail au cours de ce vendredi.

"On a juste raté cette Q2", déplore-t-il. "Je ne parvenais pas à faire des tours réguliers aujourd'hui. Ce pneu medium à l'avant ne fonctionnait pas bien pour moi, et j'ai chuté avec. Après, il a fallu retrouver une certaine confiance. Il y a eu aussi des problèmes avec l'embrayage. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu malchanceux de ce côté. Il y a eu la boîte de vitesses en Malaisie, et ici l'embrayage. Et je ne parvenais pas non plus à avoir des sensations constantes avec le frein moteur."

"Avec ce circuit qui n'est pas parfait partout, tu dois rester sur la bonne trajectoire, et c'est difficile de répéter les tours et d'avoir de la confiance. Au moment où il a fallu faire le time attack, je n'étais pas prêt. J'ai fait de mon mieux."

Une option sur le pneu dur

Tout n'est toutefois pas à jeter pour Johann Zarco au terme de ce premier jour. D'abord parce que le passage par la Q1 n'est pas un exercice qui l'effraie, mais surtout parce que les connaissances acquises concernant les pneus Michelin à sa disposition et les perspectives sur le rythme de course vont à ses yeux dans le bon sens.

"Au moins, dans la journée j'ai pris une bonne confiance pour demain", explique-t-il en référence à la première séance d'essais libres, disputée au même horaire que les qualifications de samedi. "Il faisait beaucoup plus chaud. J'ai aimé ce pneu dur, je l'aime bien même pour la course sprint, donc c'est positif. Si on peut bien utiliser ce pneu, on peut peut-être avoir un avantage sur les autres. Je suis plutôt content pour ça."

"On verra pour le pneu à l'arrière aussi", conclut-il. "Car ça semble difficile pour le medium ou le tendre de faire la course sprint. On la fera avec le tendre, c'est certain, et on aura le dur pour la course longue."