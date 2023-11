Zarco "trop occupé" pour être nostalgique avant de quitter Pramac

Johann Zarco va clore un chapitre important de sa carrière en MotoGP mais aussi lancer le prochain au cours des jours qui viennent à Valence, entre ses adieux à la Ducati et à Pramac, et son test sur la Honda de l'équipe LCR prévu dès mardi. L'enchaînement rapide des événements, renforcé par le rythme de plus en plus intense du championnat, signifie que le Français ne ressent "pas trop" l'émotion avant d'aborder le week-end.

"Je suis trop concentré sur ce que l'on a à faire, à essayer d'être performant", a expliqué Zarco à son arrivée à Valence. "Après dimanche, je vais changer de box le lendemain et piloter une autre moto le jour suivant. Je n'ai pas trop le temps d'être nostalgique. Je suis plutôt content d'avoir un nouveau défi, de débuter un nouveau chapitre, de tourner la page."

"On est trop occupés à vouloir performer sur le week-end", a insisté Zarco, qui ne pourra prendre du recul que dans les prochaines semaines : "Tu n'es nostalgique que quand tu rentres chez toi et que tu n'as plus rien à faire. Là, après la course, tout le monde va courir pour se préparer pour la cérémonie qui sera nulle, puis lundi on est dans un autre box, mardi on roule sur une autre moto. Tu n'a plus le temps de te poser pour raconter des histoires."

Tu n'as plus rien d'unique parce qu'on veut tout faire, on veut donner du show, du show, du show.

"Je parlais aussi de ces courses sprint qui ont démystifié ces courses du dimanche. Maintenant, prendre un départ, c'est devenu normal, ça fait partie du travail. Avant, c'était unique. Maintenant, tu n'as plus rien d'unique parce qu'on veut tout faire, on veut donner du show, du show, du show, de plus en plus, du coup ça te rend très fort en tant qu'homme, en tant que pilote, mais tu n'as presque plus d'histoire à raconter parce qu'il n'y a plus rien d'unique. Moi, ça m'enlève les émotions."

"Les mécanos sont dans la même situation, même pire que les pilotes, parce qu'eux ils travaillent plus que les pilotes", a-t-il souligné. "En termes d'heures de travail sur un week-end, ils en font plus que nous."

Johann Zarco est resté discret depuis son succès à Phillip Island

Johann Zarco est donc pleinement concentré sur son week-end, avec l'espoir de retrouver les premières places, n'ayant jamais fait mieux que dixième le dimanche lors des trois courses qui ont suivi son succès au GP d'Australie il y a un mois.

"J'aimerais finir sur le podium, ce serait bien pour une finale à Valence. C'est une belle piste, on est de retour en Europe. Il fait frais mais on on peut bien contrôler ça. Il semble que dans l'après-midi les conditions seront bonnes. J'adorerais être performant parce que c'était frustrant de ne pas pouvoir être à l'avant au Qatar."

Se battre pour les premières places pourrait être plus difficile avec la Honda mais Zarco est convaincu que la marque japonaise n'a pas un retard si important à combler : "Il y a une grosse différence mais quand on analyse tout assez bien, la différence n'est pas si grosse. C'est ce qui donne de gros espoirs aux autres. Quelques changements permettront aux autres motos d'être devant."