Selon Dall'Igna, un succès de Bagnaia serait préférable pour Ducati

La tension monte à l'approche du dernier round du championnat, celui qui attribuera le titre mondial des pilotes. Derniers candidats en lice : Pecco Bagnaia, le champion en titre et représentant de l'équipe officielle Ducati, et Jorge Martín, pilote d'un team satellite de la marque. L'avantage va à l'Italien alors que 21 points les séparent avant ce dernier week-end de course à Valence, qui en mettra 37 en jeu.

Après avoir d'ores et déjà remporté le titre des constructeurs et celui des équipes (avec, déjà, le team satellite Pramac Racing), Ducati a l'assurance de remporter ce sacre chez les pilotes, et même de verrouiller le podium du championnat. Mais force est de constater que la victoire de l'un ou l'autre des pilotes n'aurait pas la même incidence, au vu des intérêts en jeu.

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, ne s'en cache pas. Dans une interview accordée au journal italien La Repubblica, l'ingénieur admet la préférence du groupe de Borgo Panigale, tout en affirmant être parfaitement neutre à titre personnel.

"Pour Ducati, c'est sûrement mieux si c'est Pecco qui gagne : nos sponsors sont importants, nous sommes liés depuis de nombreuses saisons et le rapport entre nous est très fort. Mais si je mets de côté les affaires et que je pense à l'aspect humain, alors je suis à égale distance : nous avons deux garçons talentueux, sous contrat avec nous", souligne Gigi Dall'Igna.

Le grand patron du département course de Ducati voit des points forts chez chacun des deux candidats : "Martín est clairement explosif, instinctif. Bagnaia, lui, c'est le calme, la logique, la préparation, la méthode. Au final, c'est toujours le meilleur compromis qui gagne, il faut comprendre quand se montrer instinctif et quand être méthodique. S'ils s'étudiaient tous les deux et apprenaient l'un de l'autre, ils seraient imbattables."

Márquez, l'opportunité immanquable de Gresini

Les responsables du clan Ducati auront à peine le temps de célébrer le titre qui interviendra ce week-end, car dès mardi toute l'attention se portera sur la saison 2024, avec un premier test d'intersaison très attendu. Cette fois, c'est vers le stand Gresini Racing que les regards vont se braquer, puisque Marc Márquez y fera ses grands débuts. Alors que l'octuple Champion du monde s'apprête à découvrir le pilotage de la Ducati, c'est tout l'équilibre du groupe qui pourrait en être bouleversé.

"Ducati ne voulait pas de lui, c'est Gresini Racing qui a saisi l'opportunité et je les comprends : avoir un octuple Champion du monde dans une équipe privée, cela apporte de la visibilité, la possibilité de trouver des sponsors et une grande satisfaction sportive pour ceux qui s'investissent avec beaucoup de passion", souligne Gigi Dall'Igna.

Et d'ajouter : "Nous devrons réussir à gérer une situation un peu plus compliquée. Mais nous sommes habitués à ce type de problématiques, car nous avons deux pilotes qui se battent pour le titre. Cela ne me préoccupe pas que Marc découvre nos secrets, je suis plus inquiet quand un de nos ingénieurs est embauché par un autre constructeur."