Zarco vise la première ligne au Mans

Johann Zarco n'a plus été aperçu en première ligne depuis le Grand Prix du Japon 2022, mais le pilote Pramac a bien l'intention d'y faire son retour ce week-end sur le Circuit Bugatti du Mans. Dans des conditions de piste fraîches pour la saison, Zarco a su dompter sa Ducati pour prendre la quatrième place de la première séance d'essais, à trois dixièmes de Jack Miller, puis la cinquième en Essais 2, toujours avec ce même écart sur le leader australien.

Zarco est d'ailleurs impressionné par le rythme qu'affichent les KTM. "De ce que j'ai pu voir, connaissant les pilotes, on voit qu'ils sont très en forme et à l'aise", souligne le Français. "Eux arrivent à avoir une grosse adhérence sur l'arrière. Pour être devant à Jerez avec énormément de température et du coup la piste qui glisse, ils étaient là. Et là, quand il faut attaquer, et qu'il y a quand même de l'adhérence, on dirait qu'ils arrivent à en avoir encore plus, ou en tout cas à manier bien leur moto. Ils sont simplement sur une très bonne base."

Zarco n'était toutefois pas en reste et se satisfait de sa prestation du jour. "Job done (sic) avec la Q2 direct pour demain. Ça, c'est important. Les conditions constantes de la journée ont permis, quand même, de prendre de la confiance sur la moto."

"Après, clairement, ce sont les conditions les plus fraîches depuis le début de l'année. On voit que pas mal de pilotes se sont fait surprendre. C'est logique, le pneu a du mal à travailler devant – ou quand on veut le faire travailler, il peut bloquer et il y a de la chute. Du coup, on bosse, on commence à travailler sur des détails avec mon technicien – ça, c'est bien."

"Demain, avec ces détails, j'espère avoir plus de contrôle de ma moto pour gagner en vitesse, jouer cette première ligne et du coup être prêt pour la course sprint. Entre matin et après-midi, les sensations étaient meilleures. Il n'y a pas eu une grosse amélioration sur la performance pure, mais ça va. On est dans le train-train, et ça, c'est bon."

Zarco attribue ses bonnes performances dans ces conditions délicates à son expérience, lui qui dispute sa quinzième saison en Championnat du monde, la septième dans l'élite. "J'ai progressé sous la pluie battante comme dans les conditions un peu mixtes. Je ressens mieux les pneus, je connais de mieux en mieux la moto. Les qualifs de Jerez, où on n'était pas sûrs de l'état de la piste, j'étais très vite premier ou deuxième, et ça, c'était bon. Sans le bosser précisément, l'expérience fait que je m'y adapte mieux."