Daniil Kvyat va débuter en NASCAR !

Daniil Kvyat, désormais âgé de 28 ans, va rebondir en NASCAR dans le cadre d'une pige de trois courses couvrant les trois épreuves routières restantes dans la saison 2022 du championnat américain de stock cars. Il va donc débuter avec le Team Hezeberg ce week-end sur la version routière d'Indianapolis, avant de retrouver le volant fin août du côté de Watkins Glen et début octobre sur le roval de Charlotte.

Il sera au volant de la Toyota #26 (comme son numéro en F1) de l'écurie cofondée par l'ancien pilote d'Endurance Toine Hezemans et le chef d'entreprise Ernst Berg, tous deux néerlandais.

"Je suis très heureux de pouvoir faire mes débuts en NASCAR Cup à Indianapolis. J'ai toujours été passionné par la NASCAR, qui constitue la plus importante catégorie de sport automobile aux États-Unis", a déclaré Kyvat. "La NASCAR m'a toujours intrigué, car elle représente pour moi une forme pure de sport automobile."

Titré en GP3 en 2013, Kvyat avait été lancé dans le grand bain de la Formule 1 dès la saison suivante avec la Scuderia Toro Rosso, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il avait inscrit des points lors de son tout premier Grand Prix, en Australie, faisant alors de lui à l'époque le plus jeune pilote de l'Histoire à réussir pareille performance (record battu dès l'année suivante par Max Verstappen, à l'âge de 17 ans).

Daniil Kvyat sur le podium du GP d'Allemagne 2019

Promu chez Red Bull dès 2015 à la suite du départ de Sebastian Vettel, il connaitra une première saison discrète au cours de laquelle il signera le premier de ses trois podiums en F1, à l'occasion du GP de Hongrie. En 2016, son début de campagne brouillon (malgré un second podium en Chine) et l'ascension programmée de Verstappen entraineront sa rétrogradation chez Toro Rosso au profit du Néerlandais.

Maintenu chez Toro Rosso jusqu'à la fin 2017, il quittera le programme Red Bull en mauvais termes à la fin de cette saison-là, avant de revenir par surprise dans le giron du géant autrichien et dans la structure italienne en 2019. L'année 2020 sera sa dernière en F1, pour le compte de l'équipe AlphaTauri, nouveau nom de Toro Rosso.

En 2021, il a occupé le rôle de pilote de réserve pour Alpine. Il devait faire ses débuts en Endurance avec G-Drive cette saison, mais l'équipe s'est retirée à la suite des restrictions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"J'ai hâte de réussir dans cette forme de sport automobile et j'espère pouvoir me battre pour des victoires et des championnats à l'avenir. Je ne saurais trop remercier la NASCAR, Josh Reaume, Toine Hezemans, Ernst Berg et tous les membres de l'équipe Hezeberg pour cette opportunité", a-t-il ajouté.

"Les gars de l'atelier ont travaillé sans relâche pour préparer la machine et moi-même à cette expérience. Ce sera ma première fois à Indianapolis, et je suis impatient de le découvrir en personne. D'après ce que j'ai vu sur les vidéos, Indianapolis est un circuit difficile, mais je suis impatient de relever ce défi, ainsi que de courir en NASCAR Cup."

Il est à noter que, du côté de Watkins Glen, Kvyat retrouvera un ancien de la F1 en la personne de Kimi Räikkönen.

