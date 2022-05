Räikkönen va reprendre le volant en NASCAR

Charger le lecteur audio

En 2021, l'un des pilotes de Formule 1 les plus populaires a pris sa retraite. Après 350 départs, 21 victoires et un titre de Champion du monde, Kimi Räikkönen a décidé de clore pour de bon le chapitre F1 tout en laissant planer le doute sur son futur. Le Finlandais a profité d'un repos bien mérité début 2022 mais cette période d'inactivité n'a été que temporaire.

En effet, Räikkönen va renfiler son casque dans quelques mois en s'engageant en NASCAR. L'ancien pilote McLaren et Ferrari sera au départ de l'épreuve de Watkins Glen, en Cup Series, le 21 août 2022 avec l'équipe Trackhouse Racing.

"Je crois que les premières discussions remontent à la fin de l'année dernière", se souvient Räikkönen. "Je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Au début, je n'envisageais pas ça sérieusement et ensuite, nous avons eu plusieurs discussions sur le fonctionnement, le lieu de la course et d'autres choses. Pour moi, pour notre famille, ça avait du sens."

"Ce n'est qu'une course, j'ai toujours aimé [la NASCAR], j'avais participé à quelques courses. J'espère faire une bonne course et m'amuser. Bien sûr, c'est une nouvelle voiture et je n'ai jamais roulé [à Watkins Glen] mais je suis certain que l'on réglera tout ça bientôt."

Comme l'indique le Champion du monde 2007, il ne s'agit pas de sa première excursion en NASCAR : déjà en 2011, alors qu'il avait quitté la catégorie reine une première fois, il avait participé à deux épreuves de stock-car sur ovale, dans les championnats Truck et Nationwide, avec un succès modéré. Un engagement en Cup avait été envisagé au sein de l'équipe de Robbie Gordon mais un accord n'avait pu être trouvé entre les deux parties.

Bien que Trackhouse Racing aligne également les Chevrolet Camaro ZL1 #1 et #99 en Cup, avec les pilotes Ross Chastain et Daniel Suárez, Räikkönen roulera sous la nouvelle bannière Project91. L'équipe non-affrétée a un objectif : séduire des pilotes internationaux de renom pour les faire rouler en Cup.

"J'ai toujours été un fan de sport automobile dans le monde entier, pas seulement la NASCAR", explique Justin Marks, propriétaire de Trackhouse Racing. "Si j'ai une équipe en NASCAR, c'est parce que j'y ai passé une grande partie de ma carrière de pilote. Et j'ai toujours adoré quand des gens issus d'autres [disciplines] de sport auto venaient s'essayer à la NASCAR. J'ai toujours trouvé ça très intéressant."

"Donc en lançant Trackhouse, j'ai toujours voulu faire un programme comme celui-là. Nous avons parlé de ce à quoi ressemblerait Project91, en tant que troisième voiture [en programme partiel] qui essaierait d'attirer les stars mondiales du sport automobile en NASCAR. L'équipe est le point de rencontre de la NASCAR et des disciplines internationales."

Et le choix de Räikkönen est apparu comme une évidence compte tenu de l'admiration que porte Marks au pilote finlandais. "Je suis fan de Kimi depuis longtemps, je le suis depuis qu'il a débuté sa carrière [en F1] chez Sauber", ajoute-t-il. "En tant que fan de F1, l'un des moments les plus cool de ma carrière a été de rouler contre Kimi dans la course de Truck Series, à Charlotte en 2011. Je savais qu'il était intéressé par la NASCAR donc je me suis dit que si je lui expliquais la nature de ce projet, il aurait peut-être souhaité en faire partie."

Par ailleurs, Kimi Räikkönen ne sera pas le seul ancien pilote de Formule 1 au départ à Watkins Glen. Tarso Marques, qui a croisé la route de Räikkönen en 2001, est lui aussi de la partie avec une autre nouvelle structure : Team Stange.