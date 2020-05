Brown réfléchit à faire courir Ricciardo et Norris à Bathurst

En Australie, le circuit de Mount Panorama, où se déroulent les 1000 km de Bathurst, est considéré comme l'une des pistes les plus sélectives et les plus exigeantes avec les pilotes. À l'image de Spa-Francorchamps ou Suzuka en F1, Bathurst propose un défi unique, avec une piste vallonnée et étroite. La course de 1000 km qui s'y déroule est également l'une des plus célèbres de l'autre côté du globe, et Zak Brown ne serait pas contre l'idée d'y engager ses pilotes de F1.

Le président de McLaren est en effet propriétaire de United Autosports, qui détient 25% de l'équipe Walkinshaw Andretti United en Supercars, et il ne cache pas son idée de proposer à Daniel Ricciardo et Lando Norris, qui défendront les couleurs de McLaren en 2021, d'aller se frotter à cette légende de la course automobile qu'est Mount Panorama. L'Américain ne voit aucune contre-indication à faire courir ses pilotes dans plusieurs disciplines et n'attend que de connaître les calendriers 2021 des deux disciplines pour voir si une telle opération serait envisageable.

"Je pense qu'ils aimeraient tous les deux faire ça", assure-t-il auprès de Supercars Sidetracked. "Et je pense que les gens savent maintenant que je suis un peu différent de beaucoup de patrons d'équipes en F1, car j'aime voir nos pilotes à l'extérieur et tenter Daytona ou Le Mans, des choses de cette nature. Je pense que ça dépendra du calendrier et de leur possibilité d'intégrer cela à leur agenda."

La question est de savoir combien de manches comportera le calendrier de la F1 en 2021, et la manière dont la fin de saison sera organisée. Selon la date du Grand Prix du Japon et l'enchaînement de courses asiatiques, un crochet par l'Australie pourrait être envisagé pour Ricciardo et Norris : "Historiquement, Bathurst est en conflit [de date] avec le Japon, c'est pour ça que j'y suis parfois, et que je n'y suis pas présent à d'autres occasions", poursuit Brown. "J'aimerais les voir courir là-bas."