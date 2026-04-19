100e course de Toyota en WEC : retour sur les moments clés de son histoire

Toyota est une présence constante dans le Championnat du monde d'endurance (WEC) depuis sa (re)naissance en 2012. Là où ses rivaux ont rejoint, quitté puis parfois réintégré la discipline au fil de la dernière décennie et demie, le constructeur japonais est resté fidèle au championnat, traversant à la fois les évolutions majeures de l'industrie automobile et même une pandémie.

Le parcours n'a toutefois pas été linéaire : Toyota a dû encaisser de nombreuses désillusions avant de devenir une force presque intouchable en WEC. Et si l'arrivée de l'ère Hypercar a rendu l'endurance plus compétitive que jamais, avec Ferrari désormais référence, le constructeur japonais demeure l'une des structures les plus redoutables du plateau.

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"En tant que pilote, lorsque nous avons lancé ce programme, je n'aurais jamais imaginé que nous puissions le poursuivre de cette manière, sur une si longue période", a confié Kazuki Nakajima, présent dès la première course de Toyota en WEC et aujourd'hui vice-président de la division endurance du constructeur.

"Pas seulement moi, mais toute l'équipe est très reconnaissante pour le soutien venu du Japon, en particulier de M. Akio Toyoda [président de Toyota], qui pousse l'ensemble des activités de sport automobile. Nous avons la chance de pouvoir continuer à progresser ainsi."

"Mais en pensant à l'avenir, je pense que nous devons encore aller plus loin. L'hydrogène en fait partie. Nous estimons que les 24 Heures du Mans constituent une plateforme idéale pour nous mesurer aux autres, mais aussi pour faire progresser la technologie. C'est quelque chose que nous devons continuer à développer et à étendre."

Ce week-end à Imola, manche d'ouverture de la saison, Toyota va présenter la TR010 Hybrid, une évolution largement remaniée de la GR010 Hybrid engagée depuis 2021. Retour sur le parcours de l'équipe en WEC, depuis la création du programme il y a 14 ans.

Débuts en WEC - 24 Heures du Mans 2012

La Toyota TS030 Hybrid n°7 d'Alexander Wurz et Nicolas Lapierre. Photo de: James Holland

Toyota a manqué les deux premières manches de la saison inaugurale du WEC en 2012, mais sa TS030 Hybrid - héritière spirituelle de l'emblématique GT-One - était prête à temps pour les 24 Heures du Mans. La Toyota n°7 a même mené la course autour de la sixième heure, avant que l'épreuve ne bascule peu après pour le constructeur japonais.

Anthony Davidson a été victime d'un spectaculaire accident aérien au volant de la Toyota n°8, après un contact avec une Ferrari GT, tandis que la n°7 a elle aussi dû abandonner plus tard en raison de problèmes techniques.

Première victoire - 6H de São Paulo 2012

Le départ des 6 Heures de São Paulo en 2012. Photo de: DPPI

Après Le Mans, Toyota a réduit son programme LMP1 à une seule voiture pour le reste de la saison 2012. Mais même si Audi dominait toujours la discipline, le constructeur japonais s'est imposé comme un rival sérieux, avec Kazuki Nakajima, Nicolas Lapierre et Alexander Wurz qui ont offert à la marque sa première victoire à São Paulo. Deux autres succès suivront cette même année, dont une victoire à domicile à Fuji.

Premier vrai duel avec Audi - 24 Heures du Mans 2013

La Toyota TS030 Hybrid n°8 d'Anthony Davidson, Stéphane Sarrazin et Sebastien Buemi. Photo de: James Holland

Même si Toyota a finalement dû s'incliner, les 24 Heures du Mans 2013 ont prouvé que la marque japonaise était capable de se battre face à Audi sur la plus grande scène. Les TS030 Hybrid pouvaient tenir deux tours de plus entre deux ravitaillements, mettant une pression considérable sur les Audi R18 e-tron quattro. La voiture s'est également montrée extrêmement fiable, illustrant les progrès rapides réalisés par l'équipe basée à Cologne.

Premiers titres en WEC en 2014

La Toyota TS040 Hybrid n°7 d'Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin et Mike Conway. Photo de: Toyota Racing

Avec l'arrivée de Porsche en 2014 et le lancement d'une bataille à trois d'anthologie en LMP1, Toyota a remporté cinq des huit manches du WEC pour s'adjuger les deux titres mondiaux. Anthony Davidson et Sébastien Buemi ont décroché le titre pilotes dès l'avant-dernière course, tandis que le titre constructeurs ne faisait quasiment plus de doute avant la finale de Shanghai.

Cauchemar au Mans en 2016

La Toyota TS050 Hybrid n°5 d'Anthony Davidson, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. Photo de: Simon Winson

Peu d'épisodes dans le sport automobile sont aussi cruels que la défaite de Toyota aux 24 Heures du Mans 2016. À seulement quelques minutes de l'arrivée, la Toyota de Kazuki Nakajima s'est immobilisée dans la ligne droite principale, victime d'une perte de puissance. Pire encore, la voiture ne sera même pas classée, ayant bouclé son dernier tour en plus de 11 minutes après que Nakajima a réussi à relancer le moteur.

Record du tour historique - 24H du Mans 2017

La Toyota TS050 Hybrid n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Stéphane Sarrazin. Photo de: JEP / Motorsport Images

La pole position sensationnelle signée Kamui Kobayashi lors des qualifications des 24 Heures du Mans 2017 restera à jamais comme l'un des symboles de l'ère LMP1, très appréciée des fans.

Sur une piste dégagée, sans trafic, le Japonais a signé un tour en 3'14''791, devenant ainsi le pilote le plus rapide de l'histoire sur le circuit de la Sarthe. Avec des Hypercar modernes globalement plus lentes que leurs prédécesseures LMP1, ce record du tour a peu de chances d'être battu dans un avenir proche.

Un nouveau désastre au Mans

La Toyota TS050 Hybrid n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Stéphane Sarrazin. Photo de: Anthony Rew

Mais les 24 Heures du Mans 2017 représentent sans doute le point le plus bas de l'histoire moderne de Toyota sur la Sarthe. Malgré un début de course prometteur, les deux voitures engagées à temps plein en WEC ont été rapidement mises hors jeu avant la tombée de la nuit en raison de problèmes de fiabilité.

La troisième Toyota engagée spécifiquement pour Le Mans a également abandonné à la suite d'un accident, laissant Porsche se retrouver en lutte face aux LMP2 sur la route d'une nouvelle victoire.

Signature de Fernando Alonso en 2018

Fernando Alonso a mis en pause sa carrière en Formule 1 pour s'engager en WEC avec Toyota pendant deux saisons. Photo de: Paul Foster

Alors que les retraits successifs d'Audi et de Porsche marquaient la fin de l'âge d'or du LMP1, Toyota a contribué à maintenir l'intérêt du championnat en recrutant le double champion du monde de F1, Fernando Alonso, dans son effectif de pilotes.

Si ce passage vers l'endurance était largement motivé par les difficultés rencontrées chez McLaren-Honda et la frustration croissante du pilote en Formule 1, son arrivée constituait néanmoins un coup majeur pour Toyota et pour le WEC.

Première victoire au Mans

Les Toyota TS050 n°8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso, et n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez franchissent la ligne d'arrivée. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toyota a finalement mis fin à sa "malédiction du Mans" en 2018 en s'imposant de manière dominante avec un doublé. Si la concurrence en LMP1 était nettement moins relevée que les années précédentes, malgré la présence de plusieurs équipes privées, Toyota a su tout parfaitement exécuter en course pour enfin décrocher une victoire qui lui échappait depuis des décennies.

Ce succès a posé les bases de l'une des périodes les plus dominantes de l'histoire du championnat.

L'ère des Hypercar

La Toyota GR010 - Hybrid Hypercar n°7 de Mike Conway et Charles Milesi. Photo de: Toyota Racing

Un autre moment clé pour Toyota a été le lancement de la GR010 Hybrid, qui a marqué l'entrée du constructeur dans la nouvelle ère Hypercar du WEC. Alors que la plupart de ses rivaux n'ont rejoint (ou réintégré) le championnat qu'à partir de 2023, Toyota était déjà présent dès 2021 pour établir la référence face aux constructeurs attirés par la nouvelle réglementation LMDh et LMH.

Fin de la série victorieuse au Mans en 2023

La Toyota GR010 n°8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa. Photo de: JEP / Motorsport Images

Après cinq victoires consécutives, la domination de Toyota aux 24 Heures du Mans a finalement pris fin en 2023, avec le succès de Ferrari et de la 499P.

Si la marque italienne disposait d'une voiture plus rapide, Toyota est restée en lice pour la victoire jusqu'aux derniers instants, Ryo Hirakawa livrant un combat courageux avant de sortir de piste dans le virage d'Arnage.