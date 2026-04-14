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Résumé d'essais
WEC Prologue

Ferrari domine le Prologue 2026 du WEC avec deux triplés

Ferrari a survolé le Prologue de la saison 2026 du WEC de A à Z, en plaçant les trois 499P aux avant-postes lors de deux séances perturbées par la pluie et trois drapeaux rouges.

Téha Courbon
Mis à jour:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 36 Équipe Alpine Endurance Alpine A424

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#10 Garage 59 McLaren 720S GT3 Evo

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#007 Aston Martin Thor Équipe Aston Martin Valkyrie

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
69 Équipe WRT BMW M4 GT3 Evo

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#7 Toyota Racing Toyota TR010

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
69 Équipe WRT BMW M4 GT3 Evo

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 36 Équipe Alpine Endurance Alpine A424

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
69 Équipe WRT BMW M4 GT3 Evo

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#7 Toyota Racing Toyota TR010

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#10 Garage 59 McLaren 720S GT3 Evo

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 36 Équipe Alpine Endurance Alpine A424

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
Volant de la Cadillac V-Series.R n° 38 de l'équipe Hertz Team Jota

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#58 Garage 59 McLaren 720S GT3 Evo

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 36 Équipe Alpine Endurance Alpine A424

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Theo Pourchaire

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Sean Gelae

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
Les voitures s'alignent dans la voie des stands

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Victor Martins

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie : Alex Riberas, Marco Sorensen

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Mechanic équipée de pneus pluie

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 : Raffaele Marciello, Kevin Magnussen

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 36 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Victor Martins

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#10 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO : Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

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#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 : Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Lin Hodenius

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Theo Pourchaire

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie : Alex Riberas, Marco Sorensen

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#58 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO : Alexander West, Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Nick Cassidy

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 : Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
#007 Aston Martin Thor Équipe Aston Martin Valkyrie : Harry Tincknell, Tom Gamble

Les photos du Prologue 2026 du WEC à Imola
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Après le report de son coup d'envoi - initialement prévu entre le 22 et le 28 mars au Qatar - en raison de la guerre d'Iran, le championnat du monde d'endurance lance enfin sa saison 2026 cette semaine. Le Prologue, organisé ce mardi, a marqué les premiers tours de roue officiels de l'ensemble du plateau lors des essais de pré-saison, avant la première manche : les 6 Heures d'Imola, programmées ce week-end.

Pour cette 14e édition, la catégorie Hypercar se réinvente. Malgré le départ de l'un de ses constructeurs les plus emblématiques, Porsche, elle se renforce avec l'arrivée d'un nouvel acteur : Genesis Magma Racing. La structure sud-coréenne engagera deux prototypes GMR-001 confiés à André Lotterer, Luis Felipe (dit "Pipo") Derani et Daniel Juncadella, ainsi qu'à trois Français : Mathys Jaubert, Paul-Loup Chatin et Mathieu Jaminet.

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Double tenant du titre en 2025, Ferrari remet en jeu ses couronnes pilotes et constructeurs. Mais la tâche s'annonce ardue face à une opposition plus affûtée que jamais : plusieurs concurrents arrivent avec des Hypercars profondément évoluées, à l'image de la TR010 Hybrid de Toyota ou de la M Hybrid V8 de BMW.

Côté français, Alpine Endurance Team et Peugeot TotalEnergies porteront à nouveau les espoirs tricolores. Alpine tentera de conclure son aventure en FIA WEC sur une note marquante avant son retrait en fin de saison, tandis que Peugeot visera la confirmation après les progrès encourageants aperçus l'an dernier.

Séance 1 - Ferrari commence 2026 comme elle a terminé 2025

Le Prologue a débuté ce mardi matin à 9h sur une piste humide à Imola, dans des conditions perturbées par une pluie légère, qui s'est rapidement arrêtée. La première séance a été animée par plusieurs drapeaux jaunes et deux Full Course Yellow causés par la sortie de piste de l'Alpine n°35 dans le virage 7 et de la Mercedes-Iron Lynx n°79 à Acque Minerali.

L'Alpine A424 n°36 de Jules Gounon, Frederic Makowiecki et Victor Martins.

L'Alpine A424 n°36 de Jules Gounon, Frederic Makowiecki et Victor Martins.

Photo de: FIA WEC / DPPI

L'AF Corse n°83, pilotée par Robert Kubica, a rapidement pris les commandes en 1'42"524, devant un peloton composé de Toyota, BMW et Ferrari qui se sont échangé les positions suivantes. La hiérarchie a ensuite évolué au fil de la séance : la Ferrari n°51 d'Alessandro Pier Guidi a pris la tête, brièvement devancée par la Cadillac n°38 et la BMW n°20 de Robin Frijns, avant que la Ferrari n°50 n'abaisse nettement la référence en 1'40"048. 

Avec l'amélioration progressive de la piste, les chronos ont chuté sous la barre des 1'34 dès la deuxième heure, de nouveau à l'avantage de la n°83. Aux alentours de 11h, un drapeau rouge a été brandi et la séance a été stoppée pendant une vingtaine de minutes lorsque Marco Sørensen a percuté le mur à Tamburello, causant des dommages importants à l'Aston Martin Valkyrie n°009. Le pilote est indemne. 

Un troisième Full Course Yellow a été déclenché dans les 30 dernières minutes en raison de débris à la Variante Alta. Parmi eux... un lièvre. À la fin de cette séance matinale, c'est la Ferrari 499P n°51 d'Antonio Giovinazzi qui avait signé le meilleur temps en 1'31"586, alors que les deux autres 499P, celle d'AF Corse en tête, se sont placées juste derrière.

L'AF Corse 499P n°83 de Robert Kubica, Yifei Ye et Philip Hanson.

L'AF Corse 499P n°83 de Robert Kubica, Yifei Ye et Philip Hanson.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Côté français, les Alpine A524 et Peugeot 9X8 se sont illustrées en intégrant plusieurs fois le top 3. À noter enfin une première séance officielle compliquée mais attendue pour Genesis Magma Racing, dont les deux prototypes ont principalement évolué en fond de classement et on terminé à deux secondes de la tête.

En LMGT3, la Ferrari 296 LMGT3 Evo n°21 de Vista AF Corse a signé la meilleure performance de la matinée en 1'42"875, devant la McLaren 720S LMGT3 Evo n°58 de Garage 59 et la Corvette Z06 LMGT3.R n°33 de TF Sport. Notons que l'ex-pilote Williams en F1, Logan Sargeant, a effectué son baptême en endurance ce mardi au volant de la Ford Mustang Proton Competition n°88.

Classement et chronos complets de la 1ère séance

Séance 2 -  Ferrari toujours en tête après deux drapeaux rouges

La deuxième séance du Prologue s'est ouverte cette fois sur une piste sèche. Antonio Giovinazzi a immédiatement repris les commandes avec un chrono en 1'31"845, reléguant le reste du peloton à plus de cinq dixièmes. Seule la Ferrari 499P n°51 est parvenue à se rapprocher, avant de finalement s'emparer de la tête.

Après une trentaine de minutes, une légère pluie a fait son retour sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Les Ferrari n°50 et n°51 ont alors été rejointe par leur voiture sœur, la n°83, qui s'est intercalée entre les deux autres en deuxième position.

Le trio italien creusait alors un écart de plus de six dixièmes sur le reste du plateau, avec comme référence le 1'31"177 de la n°50. Derrière ce trio, les "premières des autres" étaient françaises, avec les deux Alpine et la Peugeot n°94, respectivement aux quatrième, cinquième et sixième places. 

La Genesis GMR-001 n°17 d'Andre Lotterer, Pipo Derani et Mathys Jaubert.

La Genesis GMR-001 n°17 d'Andre Lotterer, Pipo Derani et Mathys Jaubert.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Aux alentours de 15h20, un deuxième drapeau rouge est venu brièvement interrompre la séance après la sortie de piste de la Lexus n°87 de l'équipe Akkodis ASP Team, pilotée par José María López, partie en tête-à-queue avant de s'enliser dans les graviers aux virages 11 et 12. 

Un Full Course Yellow a ensuite ralenti le peloton, avant qu'un troisième drapeau rouge ne suspende de nouveau les essais peu avant 16h, cette fois en raison d'un "problème avec le réseau électrique", selon un porte-parole de la FIA.

À la reprise, il restait encore 2h30 de roulage. La BMW n°20 s'est alors hissée au quatrième rang, à cinq dixièmes de la tête, tandis que les trois Ferrari continuaient d'occuper les premières positions sans réelle opposition. Deux autres Full Course Yellow, de courte durée, sont venu ponctuer la séance.

La fin d'après-midi a ensuite été consacrée principalement au travail sur les longs relais, sans évolution notable dans la hiérarchie, en raison notamment d'une piste de nouveau mouillée par des averses. Ferrari a ainsi conclu cette deuxième séance - mais surtout la journée - en tête avec un deuxième triplé après celui du matin : la 499P n°50 devance les n°83 et n°51. 

L'Aston Martin n°009, endommagée après un accident dans la matinée, n'a pas pris la piste de l'après-midi.  En LMGT3, la meilleure performance est revenue cette fois à l'Aston Martin Vantage AMR LMGT3 n°27 de l'équipe Heart of Racing Team avec un chrono en 1'42"698, devant la Ferrari 296 n°21 de Vista AF Corse et la McLaren 720S n°10 de Garage 59.

Classement et chronos complets de la 2e séance
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