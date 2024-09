Alpine attendra 2025 pour son nouveau moteur

Le double abandon prématuré aux 24 Heures du Mans avait constitué un véritable coup de massue pour Alpine, qui engageait pour la première fois ses A424 LMDh dans la Sarthe. Depuis, le problème ayant engendré la double casse moteur a été identifié, et la structure tricolore avait indiqué, à l'occasion de la manche d'Interlagos, que c'était un problème de soupape qui était à l'origine du problème sur les V6 de ses deux voitures.

Alors que le clan tricolore poursuit sa progression, Bruno Famin, le directeur d'Alpine Motorsport, a indiqué à Motorsport.com qu'il était "très probable" que les nouvelles soupapes ne soient pas installées avant la fin de la saison.

"C'est une question de délai. Il faut définir ce dont on a besoin, fabriquer la nouvelle pièce et ensuite la valider, ce qui est un processus assez long", a expliqué ce dernier, qui est également revenu sur l'absence d'Alpine lors des essais collectifs sur le circuit d'Austin en juillet. "Cela a été organisé à la dernière minute et nous avions nos propres plans pour les tests et avons décidé de nous y tenir. De plus, cela a été assez coûteux."

Une absence qui n'a finalement pas empêché Alpine de signer son meilleur week-end depuis ses débuts en Hypercar. Un meeting qui avait débuté de belle manière, avec le quatrième meilleur chrono des qualifications de Charles Milesi sur la n°35.

Dimanche dernier, l'équipage Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et Paul-Loup Chatin a confirmé en décrochant la cinquième place au terme d'une course solide, et au prix d'une belle remontée suite à un drive-through écopé en début de course par Ferdinand Habsburg pour un accrochage dans le premier tour.

Partie 13e, l'autre Alpine, celle du trio Nicolas Lapierre, Mick Schumacher et Mathieu Vaxivière, a coupé la ligne d'arrivée à la neuvième place, apportant des points supplémentaires à l'écurie, qui remonte désormais à la quatrième place du championnat constructeurs devant BMW.

"Ce résultat fait beaucoup de bien à l'équipe, car il vient concrétiser beaucoup de progrès", se félicite Philippe Sinault. "Le départ a été compliqué avec le contact de Ferdinand et un choix de pneumatiques peut-être osé pour Matthieu. Cependant, nous avons encore beaucoup appris au sujet des pneumatiques et l'équipe n'a commis aucune erreur sur le plan des opérations et de l'exploitation."

Alpine a vécu son meilleur week-end de la saison à Austin. Photo de: Andreas Beil

"Nous sommes restés concentrés, mobilisés et sereins. Nous avions vu que nous avions un rythme solide en essais libres et en qualifications, donc nous avons continué à tout donner pour remonter progressivement et éviter les embûches. Ce premier top 5 était un objectif que nous espérions atteindre d'ici la fin de l'année, et il ne doit rien au hasard."

"Après la mésaventure du Mans, tout le monde a su réagir et faire face à ses responsabilités pour progresser partout où nous le pouvions et démontrer notre potentiel. Je sens qu'une dynamique se dégage et nous conforte tous dans l'envie de faire réussir ce projet."

Alpine va désormais se tourner vers Fuji, dès la semaine prochaine, avec également un changement au niveau de l'un de ses équipages. Le réserviste Jules Gounon remplacera Paul-Loup Chatin au volant de la n°35. "Sa participation lui apportera un complément d'expérience et il pourra constater les progrès réalisés depuis sa dernière course sous nos couleurs à Spa", précise Philippe Sinault. Cette permutation était prévue dès le début de l'année.