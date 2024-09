"Pas grand-chose de positif" pour Peugeot à Austin

Sur une piste texane que beaucoup de concurrents découvraient, Peugeot a souffert quasiment tout le week-end. Le Lion ne gardera pas un souvenir impérissable de sa première américaine, à l'occasion du Lone Star Le Mans sur le Circuit des Amériques, à Austin. Une fois encore, la 9X8 dans sa spécification 2024 a déçu et n'a jamais été en mesure de se hisser parmi les gros bras.

Il y aura tout de même eu une étincelle, au moment du départ, quand Nico Müller a fait bondir la n°93 de cinq places pour venir s'installer dans le top 10 tout au long de son premier double relais. C'est néanmoins l'arbre qui cache la forêt pour le constructeur français, qui a par ailleurs perdu tout espoir d'entrée de jeu avec son autre Hypercar.

La n°94 a en effet souffert d'un contact puis d'une crevaison dans le premier tour, avant d'écoper d'une pénalité de passage par les stands. Pour couronner le tout, une défaillance du système hybride à deux heures de l'arrivée a provoqué l'abandon pour l'équipage formé par Paul di Resta, Loïc Duval et Stoffel Vandoorne.

Glissant peu à peu au classement, le trio Müller-Jensen-Vergne a quant à lui achevé l'épreuve à une lointaine 12e place, à plus d'un tour des vainqueurs. "C'était une course compliquée au niveau du rythme pur, surtout quand il faisait très chaud", résume Nico Müller en faisant allusion à l'asphalte mesuré à plus de 50°C. "On était un peu mieux en fin de course. Il nous a manqué de la performance."

Avant de se rendre à Fuji dans dix jours puis de conclure la saison à Bahreïn en novembre, il convient donc de mettre cette nouvelle déconvenue de côté dans l'espoir de progresser.

"Il n'y a pas grand-chose de positif, hormis la qualif où on rate l'Hyperpole pour deux millièmes de seconde et le début de course de la #93", déplore le directeur technique Olivier Jansonnie. "On a ensuite manqué de vitesse et nous n'avons peut-être pas fait les meilleurs choix de pneus. Je tiens à saluer tout le travail fait par le team lors des essais et de la course."

Peugeot va notamment chercher à comprendre le "souci technique qui reste à analyser" sur la voiture qui n'a pas rallié l'arrivée, tout en se penchant sur une meilleure exploitation d'une machine visiblement toujours délicate à faire entrer dans la bonne fenêtre de fonctionnement. "Il faut continuer à travailler pour rentrer dans le top 10 et viser le top 5", insiste le patron de Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot.