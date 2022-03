Doublé WRT et Hypercars très discrètes au Prologue WEC de Sebring

Charger le lecteur audio

Ferdinand Habsburg a devancé son coéquipier René Rast d'un peu moins de trois dixièmes pour être le plus rapide des quatre séances d'essais sur deux jours avant la première manche du WEC, les 1000 Miles de Sebring, le week-end prochain.

Habsburg a réalisé un temps de 1'48"089 tôt dans la session du dimanche matin sur la Realteam by WRT Oreca-Gibson 07 LMP2, qu'il partage en 2022 avec Norman Nato et Rui Andrade. Rast a réalisé son meilleur temps en 1'48"372 sur la voiture qu'il partage avec Robin Frijns et Sean Gelael lors de la même séance.

La majorité des tours rapides ont été réalisés dans des conditions fraîches au début de la première des deux séances de dimanche, mais Filipe Albuquerque a réussi à améliorer le temps de son coéquipier Will Owen, quatrième en 1'48"572, à la fin de la dernière période. Le Portugais est allé un dixième plus vite avec un temps de 1'48"439 pour déloger l'Alpine-Gibson A480 de la tête des feuilles de temps de l'après-midi et la rétrograder d'une place dans le classement général.

#36 Alpine Team Alpine A480 - Gibson : André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

Nicolas Lapierre a terminé quatrième au classement général dans la LMP1 de l'équipe Signatech et le plus rapide dans la catégorie Hypercar avec un temps de 1'48"497 lors de la séance d'ouverture dimanche. André Negrao, qui partage à nouveau l'Alpine avec Lapierre et Matthieu Vaxiviere, a ensuite été le deuxième plus rapide derrière Albuquerque lors de la séance de l'après-midi avec un temps de 1'48"617. L'Alpine Oreca, qui courait auparavant dans le WEC sous le nom de Rebellion R-13, a devancé le trio LMH des Toyota et Glickenhaus, qui ont fini bien loin dans les temps combinés.

Cinquième temps, l'Oreca du Team Penske, sur laquelle Dane Cameron a tourné en 1'48"751 dimanche matin.

Un temps de 1'48"954 de Louis Delétraz a offert à l'Oreca de Prema Powerteam la sixième place au classement général, après que Robert Kubica, vainqueur en Formule 1, ait été le plus rapide le premier jour des essais pour l'équipe italienne. Delétraz, qui a remporté l'European Le Mans Series l'année dernière avec Kubica et le pilote chinois Yifei Ye, a réalisé son tour vers la fin des essais. Il a réduit de trois centièmes le temps de son coéquipier Lorenzo Colombo du matin, ce qui aurait également placé la voiture Prema en sixième position.

Le Champion en titre du LMP2, Charles Milesi, qui est passé de WRT à l'équipe Richard Mille Racing gérée par Signatech pour cette année, a pris la septième place. Paul di Resta était huitième dans la deuxième voiture d'United Autosports, juste devant la Toyota GR010 HYBRID la plus rapide.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid : Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Brendon Hartley a réalisé un temps de 1'49"101, soit seulement cinq centièmes de plus que le meilleur temps d'Olivier Pla sur la seule Glickenhaus-Pipo 007 LMH. Le meilleur temps de la seconde Toyota est celui de Kamui Kobayashi en 1'49"465, dimanche matin, ce qui place la voiture en 15e position dans les temps combinés du week-end.

Porsche a terminé avec une seconde d'avance en GTE Pro, grâce à un temps de 1'55"315 dimanche matin par Michael Christensen. Le nouveau venu dans le WEC, Seb Priaulx, fils du triple Champion du monde des voitures de tourisme Andy, et Matteo Cairoli étaient à égalité en tête des temps en GTE Am sur leurs Porsche 911 RSR Dempsey Proton et Project 1 respectives, en 1'57"573.

Les essais de la première manche du WEC 2022 commenceront mercredi à Sebring. La course débutera à midi, heure locale, le vendredi 18 mars