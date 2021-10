Toyota confirme devant Alpine à Bahreïn

Les concurrents du WEC ont entamé ce vendredi matin leur journée marathon du week-end, avec pas moins de trois séances au programme. Les qualifications concluront ce menu copieux cet après-midi mais avant, il y avait 90 nouvelles minutes dont profiter pour affûter les hommes comme les mécaniques.

Dans le désert du circuit de Sakhir, la température reste très élevée avec déjà plus de 30°C pour ces EL2, qui ont à nouveau vu Toyota faire main basse sur les deux meilleurs chronos. En revanche, c'est l'équipage de la #7 qui a pris l'ascendant cette fois-ci, grâce au chrono de 1'49"063 réalisé par Kamui Kobayashi, tout juste 30 millièmes de seconde devant la référence de Brendon Hartley sur la #8.

Alors que les temps ont commencé à chuter par rapport au premier galop d'essai de la veille, Alpine a réintégré la place à laquelle on attend l'équipe française, c'est-à-dire la troisième et non loin des GR010. C'est donc chose faite grâce au passage de Matthieu Vaxiviere en 1'50"194, à un peu plus d'une seconde du meilleur chrono.

Lire aussi : Toyota a réglé ses problèmes rencontrés au Mans

De petits incidents ont émaillé cette séance matinale mais aucun n'a réellement entamé le temps de piste mis à disposition, même si le drapeau rouge a été brandi quelques minutes lors de la dernière demi-heure.

Comme on l'a souvent vu depuis le début de la saison, les LMP2 parfois capables de se mêler aux Hypercars vont sans doute peu à peu rentrer dans le rang. Il s'en faut toutefois de peu car c'est toujours Jota qui mène la catégorie et l'Oreca de l'équipe britannique pointe à cinq petits millièmes de l'Alpine, devançant la #33 de United Autosports et le Team WRT.

Dans la catégorie LMGTE Pro, Porsche s'installe aux deux premières places, la #92 devant la #91 avec un chrono référence de 1'56"411, très loin devant des Ferrari qui disent devoir adopter une stratégie conservatrice en raison de la BoP qui affecte leurs performances ce week-end. Les 488 officielles pointent même derrière des concurrents du GTE Am, dont le plus rapide a été la Porsche du Team Project1.

6 Heures de Bahreïn - Essais Libres 2