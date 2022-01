Esteban Gutiérrez va poursuivre sa carrière en Endurance, où il évoluera cette saison dans la catégorie LMP2 du FIA WEC. L'ex-pilote de Formule 1, passé chez Sauber en 2013 et 2014 puis chez Haas en 2016, rejoint l'équipe polonaise Inter Europol Competition. Il fera équipe avec Alex Brundle et Kuba Smiechowski, succédant à Renger van der Zande au volant de l'Oreca 07 à moteur Gibson.

Pour le pilote mexicain, il s'agira surtout d'un retour à la compétition pour la première fois depuis 2017, lui qui a passé ces dernières années à se concentrer sur son rôle de pilote de développement chez Mercedes en Formule 1 et Formule E.

"C'est un honneur pour moi de revenir courir dans ce championnat compétitif et prestigieux", se réjouit Esteban Gutiérrez. "L'Endurance est un nouveau défi pour moi, donc je vais me concentrer autant que possible et dès que possible sur l'apprentissage. Merci à l'équipe pour l'opportunité qu'elle me donne de courir avec elle. Avec les progrès de l'équipe et notre ambition partagée, je suis convaincu que nous formerons une excellente équipe."

Aujourd'hui âgé de 30 ans, Esteban Gutiérrez avait déjà failli faire ses débuts en LMP2 il y a quatre ans chez DragonSpeed mais avait donné la priorité à son recrutement par Mercedes, dont il est devenu l'an dernier ambassadeur.

Le FIA WEC doit dévoiler cette semaine la liste des engagés pour la saison 2022 et les annonces se multiplient en LMP2. Au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Sébastien Bourdais chez Vector Sport, l'équipe belge WRT a également confirmé sa volonté d'engager non plus une mais deux autos en WEC après une première saison réussie.

La structure dirigée par Vincent Vosse a officialisé l'arrivée de de Sean Gelael et de Rui Andrade, ainsi qu'un partenariat avec RealTeam pour l'engagement de la deuxième Oreca. La composition complète des deux équipages sera confirmée ultérieurement.

"Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre le Team WRT, avec toute son histoire et après ses incroyables débuts en Endurance, où ils ont tout balayé !", se réjouit Sean Gelael, qui évoluait en 2021 avec l'équipe Jota. "J'espère pouvoir contribuer à gagner le titre cette saison : c'est mon objectif aussi, après en être passé tout près lors de cette lutte serrée contre WRT l'an dernier."