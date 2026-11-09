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WEC 6 Heures de Monza

Ferrari explique son erreur avec la pression des pneus à Monza

Sur ses terres de Monza, Ferrari a connu une dernière course à l'image de sa saison 2026 : compliquée.

Francesco Corghi

Publié: 9 nov. 2026, 17:24

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Photo de : Jakob Ebrey

Ferrari a conclu sa saison 2026 du WEC par un podium aux 6 Heures de Monza, mais la course du constructeur italien a été compromise par plusieurs pénalités pour non-respect des pressions de pneus.

Antonio Fuoco avait placé la Ferrari 499P n°50 en pole position des qualifications, faisant de l'équipage l'un des principaux candidats à la victoire. Mais après seulement une heure de course, un drapeau noir à dique orange, brandi pour une infraction liée à la pression des pneus, a contraint la voiture à rentrer aux stands pour remplacer ses pneus mediums. Une pénalité de 20 secondes a ensuite fait reculer Fuoco, Nicklas Nielsen et Miguel Molina au classement.

Le même scénario s'est reproduit en fin de course. Cette nouvelle pénalité a relégué l'équipage de la n°50 à la neuvième place du classement final, malgré une remontée patiente qui lui avait permis de se rapprocher du top 5.

"Il y a eu une erreur de procédure concernant les températures : les prévisions de température de piste étaient supérieures à celles réellement enregistrées. Comme vous le savez, dans notre sport, nous cherchons toujours à donner le meilleur de nous-mêmes en repoussant les limites. Malheureusement, sur la voiture n°50, mais aussi sur la 499P n°83, les pressions des pneus se sont révélées légèrement inférieures à ce qu'elles auraient dû être", a expliqué l'ingénieur Giuliano Salvi aux médias, dont Motorsport.com.

"Comme le dit le proverbe, 'dura lex sed lex' [la loi est dure, mais c'est la loi]. Malheureusement, nous ne pouvions rien y faire. C'est dommage, car nous avions élaboré une stratégie pour remonter, sachant que nous étions légèrement en retrait en termes de rythme par rapport aux autres. Nous avions l'intention d'allonger notre relais afin de finir par revenir au niveau de nos concurrents."

Le problème de pression des pneus a également affecté la Ferrari n°83 d'AF Corse, pilotée par Yifei Ye, Robert Kubica et Phil Hanson. L'équipage a terminé sixième, mais sa course a également été perturbée par une roue qui s'est détachée après un arrêt au stand, l'obligeant à revenir dans la voie des stands.

"Tout se passait également bien pour la n°83, mais il y a ensuite eu ce problème de roue qui s'est détachée après l'arrêt au stand. C'est dommage, car Robert a été très performant tout au long du week-end, même s'il n'a pas pu obtenir un meilleur résultat en qualifications, le drapeau à damier étant tombé au moment où il aurait pu effectuer un tour supplémentaire."

"Dans l'ensemble, les performances étaient très proches entre toutes les voitures. Nous devrons examiner précisément ce qui s'est passé, aussi bien concernant les pressions des pneus que l'arrêt au stand de la n°83. C'est assez inhabituel pour nous, compte tenu de notre bilan depuis trois ans."

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Photo de: Jakob Ebrey

Nielsen a lui aussi exprimé sa déception lors d'un entretien avec Motorsport.com et d'autres médias dans la zone d'interview du paddock à Monza.

"Antonio a fait un travail fantastique pour décrocher la pole position. Il a répondu présent au moment décisif, d'autant que les qualifications étaient difficiles en raison des conditions de piste. Ce dimanche a évidemment été décevant, puisque nous avons été pénalisés à cause des pressions des pneus. C'était en quelque sorte une double sanction : nous avons dû changer les pneus, puis effectuer une pénalité de temps."

"Je pense que nous avions le rythme nécessaire pour remonter, mais cela a été difficile parce que les dépassements se sont révélés compliqués. Plusieurs autres voitures étaient plus rapides que nous en ligne droite. Nous avons donc essayé de tirer parti du trafic à notre avantage. C'était peut-être notre seule véritable occasion de dépasser."

"Ce n'est pas la conclusion que nous espérions pour la saison, surtout sur cette course, après être partis en pole position. Quand on essaie de remonter, il faut aussi avoir un peu de chance avec les interventions de la voiture de sécurité virtuelle. Et pour nous, elles sont toujours intervenues au mauvais moment. Nous étions en train de revenir après la pénalité, mais nous nous sommes retrouvés une nouvelle fois plus loin dans le classement. C'est comme ça."

La Ferrari n°51 termine sur le podium

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Photo by: Ferrari

La stratégie de la Ferrari n°51, pilotée par Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi et James Calado, a au moins porté ses fruits. Le trio a décroché la troisième et dernière marche du podium, derrière la Cadillac n°38 victorieuse et l'Alpine n°36, deuxième.

"Nous avions très peu de données sur les conditions auxquelles nous allions être confrontés ici, notamment en course et avec ces températures. C'était un peu un pari. Comme vous avez pu le constater, nous n'étions pas les plus rapides. Cadillac a fait du très bon travail, tout comme Alpine. Au final, nous avons obtenu le meilleur résultat possible. Il nous a manqué un peu de vitesse, ce qui est un facteur essentiel à Monza", a expliqué Giovinazzi.

Parmi les trois pilotes, c'est lui qui a effectué le plus gros travail en piste, avec 112 tours couverts, contre 39 pour Pier Guidi et 40 pour Calado. Une répartition qui faisait partie d'une stratégie définie à l'avance, comme il l'a précisé en réponse à une question de Motorsport.com.

"Si Ale a moins roulé, c'était en réalité une question de stratégie. J'ai piloté pendant une heure au départ, mais la voiture de sécurité virtuelle est ensuite intervenue et nous avons dû tout modifier. Au final, tout s'est produit plus tôt que prévu initialement."

"Nous savions que nous aurions besoin d'un petit appoint d'énergie à quatre tours de l'arrivée et nous avons essayé de l'éviter. Alpine et Cadillac, en revanche, avaient moins de tours à couvrir avant de devoir effectuer cet appoint, ce qui a également favorisé leur rythme. Avec toutes ces interventions de la voiture de sécurité virtuelle, la course a été assez inhabituelle : tout était sans cesse remis à zéro. Mais pour les spectateurs, c'était peut-être encore plus divertissant."

Salvi a quant à lui livré une analyse plus générale de la saison 2026, au cours de laquelle Ferrari n'est pas parvenu à défendre son titre, mais a tout de même décroché une victoire et plusieurs podiums.

Le constructeur italien finalise désormais une importante évolution pour 2027, qui doit profondément transformer la 499P.

"Dans l'ensemble, cette saison a été assez frustrante. Nous avons rencontré des difficultés à Fuji, tandis qu'au Brésil, nous avons réussi à faire mieux que l'année dernière. À Imola, nous avons décroché la pole position et nous nous sommes battus contre Toyota. De manière générale, nous avons toujours été dans le match face à nos concurrents. Peut-être qu'au Mans seulement, nous étions un peu en retrait", a-t-il déclaré.

"Ici, nous aurions probablement pu faire davantage pour tirer le maximum de la voiture, mais nous avions le potentiel, en termes de rythme de course, pour gagner. En matière de performances pures, nous étions bien placés. Il nous manquait peut-être un peu de vitesse de pointe, mais si nous avions pu rouler en piste libre, nous aurions été en mesure de nous battre avec Cadillac et Alpine."

"Bien sûr, c'est dommage de ne pas avoir gagné [à Monza], mais ce podium reste un résultat positif pour la dernière course de la 499P dans cette configuration. C'est une voiture que tout le monde a aimée dès le premier jour, malgré le défi entièrement nouveau qu'elle représentait. Elle mérite assurément une place d'honneur dans notre musée."

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