WEC 6 Heures de Monza

Les pilotes s'interrogent sur l'absence de neutralisation après un crash à Monza

La direction de course s'est contentée de brandir des doubles drapeaux jaunes, sans déployer de Full Course Yellow, de voiture de sécurité virtuelle ou de voiture de sécurité après l'accident d'Alex Lynn en fin d'épreuve.

Rachit Thukral

Mis à jour: 9 nov. 2026, 07:43

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Plusieurs pilotes du WEC ont remis en question la décision de la direction de course de ne pas neutraliser les 6 Heures de Monza après un accident survenu en fin d'épreuve, impliquant une Cadillac.

Alors qu'il ne restait que deux minutes de course, Alex Lynn a violemment percuté les barrières à la sortie de la deuxième chicane après avoir touché la Peugeot 9X8 n°94 de Malthe Jakobsen.

Après avoir perdu la cinquième place face à Jakobsen au premier virage, Lynn a tenté de riposter au freinage de la Variante de la Roggia, semblant reprendre l'avantage au volant de la Cadillac V-Series.R n°12. Mais le Britannique a bloqué ses roues et manqué son freinage, avant de se déporter vers la droite à la réaccélération pour tenter de contenir Jakobsen.

Le contact qui a suivi a projeté des débris sur la piste dans la ligne droite menant au premier virage de Lesmo. Lynn est quant à lui resté à l'intérieur de sa Cadillac immobilisée jusqu'à ce qu'on lui demande d'escalader les barrières pour se mettre en sécurité.

Malgré l'ampleur de l'accident, la direction de course s'est contentée de déployer des doubles drapeaux jaunes entre les deux virages, permettant à l'épreuve de se terminer avec une neutralisation minimale.

Tom Gamble (Aston Martin), qui aurait potentiellement pu éviter une pénalité de fin de course pour dépassement de l'énergie utilisable si un Full Course Yellow avait été déployé, a jugé discutable la réaction de la direction de course après l'accident.

"Je pensais que l'incident aurait au moins dû entraîner un FCY, mais ils ont manifestement décidé de ne pas le déployer", a déclaré Gamble à la presse, dont Motorsport.com. "Quand je suis passé pour la première fois dans cette portion du circuit, j'ai clairement roulé sur beaucoup de débris, et ce n'était même pas le pire."

"En passant à côté, j'ai vu le pilote marcher sur la piste et je me suis dit : 'Oui, c'est quand même un peu discutable.' Mais les directeurs de course font du bon travail et c'est une décision qu'ils ont prise. Heureusement, il ne s'est rien passé de plus, donc tout s'est bien terminé. Mais oui, un FCY aurait clairement été préférable pour nous."

La course de Monza a mis un terme à une saison durant laquelle la gestion des interventions des voitures de sécurité en WEC a fait l'objet de nombreuses critiques. Dans le paddock, certains se sont notamment demandé si le championnat n'accordait pas une importance excessive au spectacle.

Après les 6 Heures de Fuji, en septembre, le pilote Toyota Sébastien Buemi avait reconnu qu'il devenait difficile pour les équipes et les pilotes d'anticiper les décisions de la direction de course après un incident.

"Il y a beaucoup de Full Course Yellow, de voitures de sécurité virtuelles et de voitures de sécurité, et il est difficile de comprendre pourquoi le directeur de course décide de déployer une voiture de sécurité virtuelle plutôt qu'un Full Course Yellow."

Gamble a fait écho aux propos de Buemi après la finale de Monza, reconnaissant avoir eu du mal à comprendre certaines décisions prises cette année.

"Parfois, on voit un débris sur la piste et on déclenche une VSC. Puis on voit une voiture à moitié sur la piste, sans aucune roue, et on se contente de maintenir les doubles drapeaux jaunes", a-t-il expliqué.

Le pilote de 25 ans a été rejoint dans son analyse par Eduardo Barrichello, pilote Heart of Racing, qui disputait la victoire en LMGT3 face à la Porsche 911 GT3 R n°92 de Manthey pilotée par Richard Lietz lorsque Lynn a immobilisé sa Cadillac lourdement endommagée.

"J'aurais aimé que l'on déploie une voiture de sécurité, un Full Course Yellow ou quelque chose de ce genre. C'était également très dangereux. À mon avis, ce n'était pas une bonne décision", a déclaré Barrichello, qui pilote l'Aston Martin Vantage GT3 n°23.

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Plusieurs autres pilotes des deux catégories ont également fait part en privé à Motorsport.com de leur frustration face à la décision de ne pas déployer de FCY.

Le coéquipier de Jakobsen, Loïc Duval, a toutefois livré une analyse plus mesurée, estimant que le moment auquel l'accident s'est produit avait probablement pesé dans la décision de la direction de course.

Interrogé sur son étonnement face à l'absence de FCY ou de VSC, Duval a pris quelques instants pour réfléchir avant de répondre : "Oui et non. Je pense que si cet accident s'était produit plus tôt dans la course, la direction de course aurait pris une autre mesure, mais nous étions en fin d'épreuve. Ils ont déployé les doubles drapeaux jaunes, ce qui signifie qu'il faut vraiment ralentir et être capable d'arrêter sa voiture."

"Je pense que tout le monde en était conscient. Personne n'a pris de risque à ce moment-là. Je crois donc que le directeur de course a fait plus ou moins ce qui était nécessaire, car au final, un Full Course Yellow ou une voiture de sécurité aurait interrompu la course à ce stade."

"Heureusement, nous pouvons faire confiance aux pilotes et personne n'a attaqué dans cette portion sous doubles drapeaux jaunes. Je pense donc que nous pouvons être satisfaits de la manière dont la direction de course et les autres intervenants ont géré la situation."

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