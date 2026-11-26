WEC

Ford dévoile son Hypercar pour les 24 Heures du Mans : un hommage à la GT40 !

Ford fera son retour dans la catégorie reine de l'endurance pour la première fois depuis quatre décennies, avec un nouveau prototype LMDh rendant hommage à l'emblématique GT40.

Heiko Stritzke

Mis à jour: 26 nov. 2026, 18:04

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Photo de : Ford

Ford a officiellement baptisé GT41 son futur prototype LMDh, qui fera ses débuts en WEC en 2027. La voiture a été dévoilée à l'occasion de l'affiche phare de la NFL disputée aux États-Unis le jour de Thanksgiving, entre les Detroit Lions et les Chicago Bears.

La présentation de ce prototype à moteur V8 atmosphérique s'est déroulée dans un cadre typiquement américain. Avec cette voiture, la marque à l'ovale bleu entend renouer avec les succès historiques aux 24 Heures du Mans de sa légendaire devancière, la GT40.

La voiture a été présentée avec une livrée camouflage, puisque sa décoration définitive sera dévoilée en février.

Le nom GT41 n'a rien d'un hasard. Il fait directement référence à l'emblématique GT40, qui a remporté quatre victoires consécutives au classement général des 24 Heures du Mans entre 1966 et 1969.

Alors que le "40" désignait à l'origine la hauteur totale de la voiture, exprimée en pouces, le "41" fait référence à la mesure de 41 pouces entre le sol et la prise d'air, qui constitue le point le plus haut du nouveau châssis.

La voiture présentée jeudi ne dispose pas encore de sa configuration aérodynamique définitive. Ford évalue toujours différentes configurations de déflecteurs avant. Si le prototype dévoilé n'en est pas équipé, des versions dotées d'un ou de deux flaps ont déjà été testées.

La livrée devrait également évoluer, même si Motorsport.com a appris que certains éléments du motif camouflage pourraient être conservés dans la décoration définitive. Une référence à la GT40 figure également au bas des jupes latérales.

Ford étudie actuellement différentes nuances de bleu, en s'inspirant du programme Mustang GT3 engagé dans le championnat IMSA, et qui a déjà arboré sur les circuits plusieurs livrées bleues, brillantes ou mates.

Une philosophie "maison" pour une meilleure intégration

L'Hypercar Ford GT41

Photo de: Ford

Contrairement à plusieurs concurrents qui s'appuient sur des structures externes déjà établies, Ford a choisi de gérer intégralement son programme LMDh en interne. Celui-ci est basé dans les nouveaux locaux de la marque à Dearborn, dans le Michigan, un campus technologique réparti sur plusieurs niveaux.

Le spécialiste britannique du sport automobile Venture Engineering, installé dans l'Oxfordshire, constitue quant à lui le centre opérationnel européen.

"Nous ne voulons pas simplement signer un chèque et souhaiter bonne chance à notre équipe", a expliqué Mark Rushbrook, directeur de Ford Racing, à Motorsport.com. "Nous voulons que nos ingénieurs soient pleinement intégrés au projet et entièrement responsables de la conception, du développement, mais aussi de la compétition."

"Ainsi, lorsque nous participerons à des essais ou à une course, vous verrez de véritables ingénieurs de Ford Racing sur place, pleinement intégrés à l'équipe et faisant partie intégrante du programme."

Selon Rushbrook, le recrutement de l'équipe est quasiment terminé : "Il reste peut-être une poignée de postes à pourvoir, mais la majorité des effectifs est en place. C'est précisément ce dont nous avions besoin pour mener les premières phases d'essais et de développement. Nous en sommes maintenant à un stade où nous disposons de deux voitures et où nous les faisons rouler simultanément."

Dan Sayers, responsable du programme Hypercar de Ford Racing, a lui aussi insisté sur cette approche, alors que le projet prend de l'ampleur en piste.

"La présentation de la Ford GT41 est un moment important pour toutes les personnes impliquées dans ce programme", a-t-il déclaré. "Elle est le fruit d'un travail considérable de la part de nos équipes d'ingénierie, de conception et de développement, et constitue une étape majeure sur notre route vers 2027."

"Nous sommes conscients de l'ampleur du défi qui nous attend. Le niveau de compétition en Hypercar est extrêmement relevé et il n'existe aucun raccourci vers la réussite. Notre priorité a été de poser les bonnes bases, de réunir les bonnes personnes et de veiller à tirer le maximum d'enseignements de chaque étape du développement."

"Nous avons réalisé des progrès encourageants lors de notre programme d'essais, mais il nous reste énormément de travail avant le début de la saison."

L'Hypercar Ford GT41

Photo de: Ford

Ce programme d'essais a déjà permis à la Ford GT41 d'accumuler un kilométrage conséquent en Europe. Après un premier roulage sur le circuit Paul-Ricard en août, Ford a poursuivi ses essais à Portimão, Silverstone et Monza, avant de conclure cette phase par une récente session d'endurance de 30 heures à MotorLand Aragón.

Le programme va désormais se poursuivre aux États-Unis, avec de nouveaux essais prévus tout au long des mois de décembre 2026 et janvier 2027.

Pour William Clay "Bill" Ford Jr, président exécutif de Ford Motor Company, ce retour dans la catégorie reine de l'endurance revêt une importance toute particulière.

"Ford est née sur un circuit lorsque mon arrière-grand-père a remporté sa première et unique course, en 1901", a-t-il rappelé. "Mais Ford est devenue une légende du sport automobile en 1966, lorsque nous avons réalisé l'impensable en défiant les meilleurs au monde et en les battant tous au Mans."

"Le moment est désormais venu de revenir au sommet de l'endurance avec la Ford GT41 et de relever une nouvelle fois le plus grand défi de cette discipline à l'échelle mondiale. C'est un moment dont ma famille et moi sommes extrêmement fiers. Nous connaissons l'ampleur du défi, mais nous ne reculons pas devant les difficultés : nous les relevons, avec la conviction que les enseignements tirés en piste profiteront à terme à nos clients."

Lorsque la GT41 rejoindra la grille du WEC en 2027, Ford retrouvera son grand rival General Motors, représenté par Cadillac, ainsi que plusieurs autres constructeurs de premier plan : Ferrari, Toyota, BMW, Genesis, Aston Martin et le nouvel arrivant McLaren.

Quant à une éventuelle arrivée en IMSA, Rushbrook préfère pour l'instant ne pas s'avancer. "Tout cela reste à confirmer", a-t-il déclaré. "Pour le moment, notre priorité est le développement, l'homologation et nos premières courses en 2027. Nous verrons ensuite."

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