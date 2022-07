Les hypercars toutes réunies en une demi-seconde à Monza !

Charger le lecteur audio

Après un premier galop d'essais vendredi après-midi, les concurrents du WEC ont entamé un samedi marathon. La deuxième séance d'essais libres du week-end a toutefois été très longuement interrompue par un drapeau rouge, brandi à mi-séance. La conséquence d'une sortie de piste de l'Oreca #44 d'ARC Bratislava, ce qui a entraîné une prolongation de la séance pour accorder davantage de roulage à l'ensemble du plateau. Auparavant, un premier Full Course Yellow avait été déclenché après la sortie de piste de l'Oreca d'Ultimate.

Dans des conditions déjà assez chaudes malgré l'horaire matinal, avec 26°C dans l'air, les hypercars ont poursuivi leur domination et se sont toutes installées aux avant-postes, avec des chronos plus rapides que la veille et des écarts laissant augurer un réel suspense pour la suite. Cette fois-ci, Peugeot a notamment pu dérouler tout son programme en enchaînant les tours avec les deux 9X8 qui font leurs grands débuts en compétition.

Au chronomètre, c'est Toyota qui s'est adjugé le meilleur temps grâce à Brendon Hartley, auteur d'un passage en 1'37"692 au volant de la #8. La Peugeot #93 ne pointe qu'à 83 petits millièmes avec le tour de Mikkel Jensen, la Glickenhaus complétant le tiercé de tête. Les écarts sont minimes dans la catégorie Hypercar puisque les six autos se tiennent en moins d'une demi-seconde.

En LMP2, le meilleur temps a été signé par United Autosports avec l'Oreca #22 en 1'38"917, tandis que Porsche a gardé la main en LMGTE Pro avec la #91. Le meilleur chrono du LMGTE Am est à mettre au crédit, comme la veille, du Team Project 1.

Une troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu en début d'après-midi, avant les qualifications à partir de 17h30. Le départ des 6 Heures de Monza sera donné dimanche à midi.

6H de Monza - Essais Libres 2

Équipe Pilotes Temps Trs 1 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 1'37"692 47 2 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul Di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne +0"083 37 3 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani +0"269 48 4 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter +0"369 38 5 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson André Negrão Matthieu Vaxiviere Nicolas Lapierre +0"390 48 6 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López +0"424 46 Le classement complet est disponible ici.