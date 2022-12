Jacques Villeneuve en lice pour un baquet Vanwall en WEC

Charger le lecteur audio

Après avoir participé à un test au volant de la Vanwall Vandervell LMH à moteur Gibson développée par ByKolles la semaine passée à Barcelone, Jacques Villeneuve semble être en lice pour obtenir un baquet au sein de la structure en vue de son arrivée en Championnat du monde l'an prochain.

Colin Kolles, le responsable de la structure, a estimé pour Motorsport.com qu'il s'agissait d'une "possibilité" même s'il n'en a pas dit beaucoup plus sur les chances du Canadien, désormais âgé de 51 ans, de faire son retour dans la catégorie reine de l'Endurance. Il avait en effet participé à l'aventure Peugeot en 2007 et 2008, avec à la clé la seconde place lors des 24 Heures du Mans cette dernière année, aux côtés de Marc Gené et Nicolas Minassian.

Au sujet de la participation de Villeneuve au test, Kolles a expliqué que l'objectif était de voir si l'ancien pilote Williams, BAR, Renault et Sauber en Formule 1 était à l'aise au volant du proto LMH non-hybride de Vanwall : "Le but du test était de voir s'il aimait piloter la voiture, pas de savoir s'il était rapide", a déclaré le germano-roumain à Motorsport.com. "Et je pense qu'il a apprécié : il a roulé le matin, a eu la possibilité de digérer ça et est remonté dans la voiture l'après-midi."

Lors de ce roulage, Villeneuve a partagé la voiture lors de la première des trois journées de tests prévues avec le Français Tom Dillmann et l'Argentin Esteban Guerrieri, qui sont les pilotes d'essais attitrés de l'équipe et seront titulaires si Vanwall peut prendre part la saison 2023 du WEC. Le Brésilien João Paulo de Oliveira, qui était également présent en Catalogne, est un autre candidat solide à un baquet au sein de l'équipe, avec l'avantage de connaître Kolles depuis une vingtaine d'années.

Le responsable de ByKolles, dont l'engagement en Championnat du monde d'Endurance avait été rejeté pour 2022, a indiqué vouloir inscrire une voiture et "possiblement deux" l'an prochain. L'arrivée potentielle de Villeneuve dans les rangs de Vanwall pourrait signifier que l'équipe tente de faire le nécessaire pour disposer de deux LMH.

L'homologation de la machine est en tout cas en cours et, selon nos informations, elle devrait être testée officiellement par la FIA sur le plan aérodynamique lors d'une séance qui se déroulera dans la soufflerie à l'échelle de Sauber, du côté d'Hinwil, le mois prochain.

Avec Gary Watkins