Kvyat et Bortolotti rejoignent Prema en LMP2

L'ancien pilote de Formule 1 Daniil Kvyat a été officialisé aux côtés de Mirko Bortolotti dans le line-up de l'équipe Prema, qui alignera deux voitures pour la saison 2023 du Championnat du monde d'Endurance, catégorie LMP2. Tous deux partageront la deuxième Oreca 07 de Prema, la #63, avec Doriane Pin, déjà annoncée précédemment, pour ce qui sera un équipage 100% débutant dans la catégorie.

L'équipage de la première voiture, la #9, sera quant à lui composé de Bent Viscaal, passé notamment par la F2 et la F3 avant de se reconvertir en Endurance l'année dernière, de Filip Ugran, lui aussi habitué jusqu'ici aux monoplaces, et de Juan Manuel Correa, déjà officialisé le mois dernier. L'Américain devra toutefois manquer la première manche, à Sebring, dont la date coïncide avec un meeting de Formule 2, et il sera alors remplacé par Andrea Caldarelli, pilote Lamborghini.

Pour aborder cette saison à deux équipages, Prema a décidé de ne conserver aucun des trois pilotes qui défendaient ses couleurs en WEC en 2022, à savoir Robert Kubica, Lorenzo Colombo et Louis Deletraz. Ce dernier a récemment annoncé son retour en ELMS avec TF Sport Racing Team Turkey, tandis que Kubica et Colombo n'ont pas encore dévoilé leur programme pour 2023.

Avec l'arrivée de Daniil Kvyat, Prema va donc une nouvelle fois aligner un ancien de la F1, trois ans après le dernier Grand Prix du pilote russe disputé avec AlphaTauri. Globalement absent des circuits depuis sa séparation d'avec Red Bull, il a cependant fait trois apparitions en NASCAR Cup Series l'année dernière avec le team Hezeberg.

"C'est un moment très excitant dans ma carrière de rejoindre Prema afin de participer ensemble au Championnat du monde d'Endurance", déclare Daniil Kvyat. "L'équipe est très connue pour ses succès passés et elle cherche maintenant à conquérir également le monde des courses d'Endurance. Je suis très enthousiaste à l'idée d'en être et très motivé pour donner le meilleur de moi-même afin d'essayer de nous mener vers les premières places."

Mirko Bortolotti est une autre recrue d'importance pour Prema, lui qui va mener le développement du programme LMDh de Lamborghini avant ses débuts en course en 2024. L'équipe sœur de Prema, Iron Lynx, fera office de team d'usine du constructeur en WEC et en IMSA, ce qui fait de la formation italienne la destination idéale pour que Bortolotti engrange de l'expérience au volant d'un prototype avant de passer à la catégorie supérieure.

"Je suis ravi de rejoindre Prema en WEC cette année", commente le pilote italien. "L'équipe s'est montrée compétitive dès le début du championnat, l'objectif est donc de poursuivre ce bon travail cette saison ainsi que de préparer le programme LMDH. Un grand merci à Prema et à Lamborghini Squadra Corse pour leur confiance et cette opportunité."

