Juan Manuel Correa et Doriane Pin chez Prema en WEC

Prema a annoncé faire confiance à Juan Manuel Correa et Doriane Pin pour sa deuxième saison en WEC. Après une première campagne réussie l'an dernier avec Robert Kubica, Louis Delétraz et Lorenzo Colombo, auteurs d'un podium aux 24 Heures du Mans, l'équipe italienne alignera cette année deux Oreca 07 en LMP2, l'une pilotée notamment par l'Américain et l'autre par la Française.

Correa a fait ses débuts en Endurance l'an dernier, déjà sous les couleurs de Prema en ELMS, avec à la clé une victoire mémorable à Portimão. Inscrit au Rookie Test du WEC en novembre, il avait pu tester pour la première fois le prototype Oreca et il est à présent officialisé comme membre de l'équipage #9. C'est une équipe qu'il connaît par ailleurs pour avoir participé avec elle aux championnats italien et allemand de Formule 4, entre 2016 et 2017.

Il sera en parallèle engagé en F2 avec Van Amersfoot. Un championnat dans lequel il va faire son retour quatre ans après le dramatique accident dont il a été victime à Spa-Francorchamps, dans lequel Anthoine Hubert avait perdu la vie et lui-même avait été gravement blessé.

"C'est super enthousiasmant de passer à l'échelon supérieur en Endurance en parallèle de mes engagements en Formule 2 en 2023", commente Juan Manuel Correa. "L'ELMS était un nouveau défi pour moi l'année dernière et ça m'a vraiment plu, alors merci à Prema de me garder à bord au moment de passer à deux voitures en WEC. Nous avons un calendrier très cool et il y a certaines pistes sur lesquelles je suis vraiment impatient de courir pour la première fois. J'ai hâte de vivre une autre saison passionnante avec l'équipe."

Doriane Pin

Doriane Pin a quant à elle été officialisée dans la deuxième voiture de Prema en LMP2, l'Oreca #63. Après une saison 2022 très réussie en GT, avec notamment des victoires de catégorie aux 24 Heures de Spa (en Gold Cup) et, elle aussi, à Portimão (en LMGTE), elle aura également un double programme puisqu'elle a été annoncée en IMSA avec Iron Dames.

"Je suis très heureuse et enthousiasmée de rejoindre Prema pour le Championnat du monde d'Endurance en 2023 en tant qu'Iron Dame", déclare-t-elle. "J'ai travaillé dur pour cela et je suis très heureuse de recevoir une telle opportunité. Je ne pourrais suffisamment remercier l'équipe de son soutien permanent. Je suis impatiente de commencer la saison à Sebring et j'espère que nous atteindrons nos objectifs communs avec l'équipe."

Le reste du line-up de Prema sera annoncé ultérieurement, sachant que la saison de WEC débutera dans deux mois, avec le Prologue les 11 et 12 mars, puis les 1000 Miles de Sebring, épreuve partagée avec l'IMSA, du 15 au 17 mars. Doriane Pin aura d'autres potentiellement d'autres problèmes de dates à gérer puisque la manche IMSA de Long Beach, mi-avril, et le Chevrolet Grand Prix, au Canada début juillet, sont prévus en même temps que des épreuves du WEC. Même souci pour Juan Manuel Correa puisque la F2 doit courir en même temps que le WEC à Djeddah, Bakou, Barcelone et Silverstone.

