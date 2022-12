Isotta Fraschini confiera son Hypercar à Vector Sport

Charger le lecteur audio

Deux mois après avoir dévoilé son projet de concevoir une Hypercar, et une semaine après avoir assuré qu'un accord avec une équipe partenaire était proche, Isotta Fraschini franchit une nouvelle étape. La marque italienne a annoncé avoir trouvé une entente avec la structure britannique Vector Sport, qui court également en LMP2, pour soumettre son dossier de candidature au FIA WEC dès la saison 2023.

L'écurie dirigée par Gary Holland a confirmé la signature d'un "nouveau partenariat technique et sportif avec Isotta Fraschini pour développer une équipe d'usine en Hypercar", précisant que l'engagement pour la saison 2023 en Championnat du monde d'Endurance est désormais "en attente". Le dossier de candidature doit en effet être soumis avant la date butoir fixée par les organisateurs.

Très ancien constructeur italien, Isotta Fraschini renaît de ses cendres en sport automobile via un projet voulu par de nouveaux propriétaires, qui veulent utiliser le nom de la marque dans le cadre de ce projet confié à Claudio Berro. Ce dernier avait fait de la recherche d'une équipe la priorité à régler avant la fin de l'année, compte tenu du peu de temps à disposition pour être prêt dès 2023. Il y a quelques jours, il nous confiait avoir eu "quatre contacts" avant de réduire la liste des prétendants à deux équipes. Vector Sport, écurie qui a débuté en Endurance cette année, a finalement été choisie.

"Les différents partenaires possibles avec lesquels nous étions en contact étaient tous de très haute qualité, mais il était important pour nous de trouver rapidement une même vision", précise aujourd'hui Claudio Berro. "L'expérience de Vector Sport en LMP2 durant la saison 2022 a été un argument important, et nous soumettrons notre demande d'engagement en WEC dans les prochains jours."

Isotta Fraschini a l'ambition de mettre en piste dans les semaines à venir une voiture répondant à la réglementation LMH, qui sera propulsée par un moteur V6 bi-turbo de 3 litres développé en Allemagne par HWA. La soufflerie de Williams F1 est également mise à contribution.

"Vector Sport s'est engagé en Endurance avec des projets et des ambitions à long terme, et nous sommes ravis d'avoir trouvé cet accord avec Isotta Fraschini au terme d'un processus d'évaluation qui a permis de définir des objectifs communs", souligne Gary Holland, directeur de Vector Sport. "Nous savons qu'un énorme apprentissage nous attend pour faire face à des grands noms en compétition, mais nos attentes sont réalistes et notre passion commune pour réussir est sans limite. Isotta Fraschini a mis en place un package formidable de partenaires techniques et, si nous obtenons un engagement pour courir, je suis certain qu'il ne nous faudra pas longtemps pour être aux avant-postes."