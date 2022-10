La marque historique Isotta Fraschini prépare une Hypercar pour 2023

Charger le lecteur audio

Isotta Fraschini annonce son grand retour en sport automobile avec l'intention de participer à la saison 2023 du WEC. Son nom vous est peut-être inconnu, mais il s'agit pourtant de l'une des marques italiennes les plus anciennes, qui renaît grâce à sa collaboration avec Michelotto. L'objectif : concevoir une Hypercar pour courir dans la catégorie reine aux 24 Heures du Mans dès l'an prochain, alors que la course célébrera son centenaire.

Le prototype hybride sera propulsé par un V6 de 3 litres couplé à un système électrique sur l'essieu avant. Sa présentation est prévue en février prochain au siège de la marque, à Milan, pour des débuts en compétition lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps en mai, soit en faisant l'impasse sur les deux premières manches de la saison à Sebring puis Portimão.

Répondant à la réglementation LMH, l'Hypercar Isotta Fraschini sera développée dans la soufflerie de l'écurie de Formule 1 Williams, en Angleterre, puis assemblée en Italie à Padoue, dans l'entreprise de Giuliano Michelotto. Cette société dispose d'une expérience reconnue en compétition, notamment à travers sa collaboration couronnée de succès avec Ferrari en GT.

"Michelotto est une entreprise présente dans l'univers de la compétition automobile depuis un demi-siècle", précise un communiqué annonçant le programme. "Fondée en 1969 par Giuliano Michelotto, elle a commencé par exceller en rallye avant de passer à la piste, collaborant avec Ferrari dès la fin des années 1970 et se voyant récompensée par un palmarès quasiment inégalé. Aujourd'hui, Michelotto est une référence dans le domaine automobile et collabore avec les plus prestigieux constructeurs italiens et étrangers. C'est un partenaire idéal pour la haute technologie, les solutions sur mesure et le développement de projets automobiles. Au cœur de toute son activité se trouve le département Recherche & Développement, qui suit toute la gestion produit et se concentre sur tous les éléments du véhicule".

Isotta Fraschini souligne que son partenaire Michelotto a des compétences qui couvrent tous les domaines nécessaires à la conception et à la fabrication de son Hypercar : gestion de projet, moteur, transmission, châssis, carrosserie, dynamique du véhicule et système électroniques.

Le tandem formé par Isotta Fraschini et Michelotto vend de grandes ambitions puisqu'au-delà de son programme LMH, cette collaboration vise à déboucher sur la création de voitures de route d'exception et dérivées du modèle de course qui est espéré pour les 24 Heures du Mans 2023.

Isotta Fraschini a construit des limousines de luxe conduites dans les années 1920 et 1930. Puis, après l'arrêt de la production de voitures, la société a continué à fabriquer des bus et des moteurs de bateaux, intégrant un conglomérat industriel. Le groupe qui est à l'origine de sa relance aujourd'hui est une entité distincte qui détient les droits d'utilisation du nom Isotta Fraschini dans le secteur automobile. Ces actuels propriétaires, dont l'identité est à ce jour inconnue, n'ont aucun lien avec la précédente tentative de relance de la marque dans les années 1990.

Indépendamment de l'annonce du projet Hypercar, il faudra quoi qu'il en soit convaincre les organiseurs du WEC et des 24 Heures du Mans pour obtenir une place sur la grille.