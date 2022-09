Le WEC ajoute une épreuve à son calendrier 2023

Charger le lecteur audio

Le FIA WEC a dévoilé un calendrier 2023 à sept dates, confirmant l'augmentation souhaitée avec une manche supplémentaire par rapport à l'exercice en cours. Le Championnat du monde d'Endurance, repassé sur un calendrier traditionnel depuis la crise du COVID, fera dans le classique pour l'an prochain avec une répartition qui change peu et le retour officialisé d'une course à Portimão.

La piste portugaise, qui avait accueilli le WEC en juin 2021, était clairement favorite pour hériter du créneau supplémentaire voulu par les organisateurs. Elle sera au menu à la mi-avril, venant se caler entre le Prologue et la manche d'ouverture programmés à Sebring en mars, et les 6 Heures de Spa-Francorchamps en mai, qui feront toujours office de répétition générale avant Le Mans.

Les 24 Heures du Mans 2023, édition du centenaire dans une saison qui marquera également l'arrivée de la réglementation LMDh et de la convergence avec l'IMSA, se tiendra comme attendu le week-end des 10 et 11 juin, une semaine après la Journée Test. La classique mancelle sera épargnée de toute concurrence avec la Formule 1, la FIA ayant pris soin de ne pas organiser de Grand Prix le même week-end.

La suite du calendrier reprend un schéma identique à celui mis en place cette année, avec une manche à Monza en juillet puis une fin de saison extra-européenne avec Fuji et Bahreïn. À terme, le WEC souhaite retrouver un calendrier à huit épreuves pour revenir à la situation d'avant-COVID, ce qui laisse augurer l'ajout d'une nouvelle manche en 2024.

"C'est une période palpitante pour le FIA WEC, avec la croissance et le calibre de notre catégorie Hypercar, et nous avons élargi le calendrier pour inclure une manche supplémentaire, avec un retour au Portugal", souligne Frédéric Lequien, directeur général du WEC. "Portimão a montré son potentiel lorsque nous avons couru là-bas en 2021, donc c'est fantastique d'y retourner l'an prochain. Nous avons travaillé étroitement avec tous les acteurs pour produire un calendrier qui fonctionne bien pour nos concurrents et pour le public. La saison 2023 devrait être fantastique et nous sommes impatients d'y être."

Le calendrier 2023 du FIA WEC

Date Épreuve 11-12 mars Prologue à Sebring 17 mars 1000 Miles de Sebring 16 avril 6 Heures de Portimão 29 avril 6 Heures de Spa-Francorchamps 10-11 juin 24 Heures du Mans 9 juillet 6 Heures de Monza 10 septembre 6 Heures de Fuji 4 novembre 8 Heures de Bahreïn