Corvette annonce un programme WEC de transition pour 2023

Corvette Racing participera à nouveau à la totalité du championnat WEC en 2023, pour la deuxième année consécutive. La marque américaine engagera une seule C8.R, dans la catégorie LMGT héritée du LMGTE Am et conséquence de la disparition du LMGTE Pro dans cette saison de transition avant l'arrivée du GT3 en 2024.

Pilote Corvette depuis plusieurs années sur les épreuves d'Endurance, Nicky Catsburg sera au volant de la machine américaine aux côtés de Ben Keating, qui dispose d'une catégorisation Bronze et quittera le baquet Aston Martin de l'équipe TF Sport. L'identité du troisième homme qui les accompagnera sera annoncée ultérieurement, et il s'agira très probablement d'un pilote Silver.

Corvette Racing parle précisément de "transition" en évoquant le montage de ce programme, dans l'attente de pouvoir engager la nouvelle Corvette GT3 l'année suivante sur la scène mondiale de l'Endurance. Car la dernière apparition de la C8.R GTE s'accompagne de la confirmation d'un plan à plus long terme sous l'égide de la future réglementation, tandis que Corvette alignera également sa voiture actuelle en IMSA dans la catégorie GTD avec Antonio García et Jordan Taylor.

Concernant la future GT3 du constructeur américain, elle a roulé pour la première fois le mois dernier, répondant au nom Z06 GT3.R. Son développement est confié à Tommy Milner, alors que de nouveaux essais doivent avoir lieu ce mois-ci à Mid-Ohio.

La Corvette Z06 GT3.R a roulé pour la première fois en septembre.

"On a beaucoup appris cette année sur la gestion de programmes doubles en IMSA et en WEC, et tout cela profitera à Corvette dans le futur", souligne Laura Wontrop Klauser, directrice des programmes sportifs de General Motors. "En IMSA, on retourne en GTD Pro face à un groupe de constructeurs très concurrentiel, tout en préparant le terrain pour la Corvette Z06 GT3.R. De même, le programme FIA WEC de Corvette Racing nous permet d'avoir l'opportunité de continuer à développer la présence à l'échelle internationale de la marque, dans un Championnat du monde."

Par ailleurs, Corvette n'a rien annoncé pour Nick Tandy, qui avait rejoint la marque au début de la saison 2021. Son absence des projets à venir confirme la tendance d'un départ, le Britannique étant attendu chez Porsche pour y faire son retour après avoir notamment remporté les 24 Heures du Mans en LMP1 avec le constructeur allemand en 2015.