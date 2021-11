Corvette se lance à l'assaut du WEC en 2022

Corvette mènera en 2022 un double programme d'Endurance, qui se traduira par un engagement à plein temps à la fois en WEC et en IMSA. Nick Tandy et Tommy Milner partageront la C8.R dans la catégorie GTE Pro du Championnat du monde l'an prochain, avec le renfort d'Alexander Sims pour les courses longues. Outre-Atlantique, c'est Antonio García et Jordan Taylor qui seront affectés au programme du constructeur américain en GTD, épaulés sur certaines épreuves par Nicky Catsburg. Les deux équipages au complet participeront aux 24 Heures du Mans.

C'est la première fois que Corvette va s'engager de front et à 100% dans ces deux championnats. "Il s'agit du calendrier le plus ambitieux auquel Corvette Racing ait été confronté en près de 25 ans de compétition", confirme Jim Campbell, vice-président de la performance et du sport chez Chevrolet. "Ce sera un honneur de courir à la fois en IMSA et en WEC sur certains des plus beaux circuits du monde."

Corvette devra faire évoluer légèrement la C8.R lorsqu'elle roulera aux États-Unis, où sa machine intégrera la nouvelle catégorie GTD avec un aileron arrière modifié, des pneus Michelin différents et une légère baisse de puissance. Un système ABS sera également implémenté.

En WEC, la saison 2022 débutera pour Tandy et Milner par les 1000 Miles de Sebring au mois de mars, épreuve qui aura justement lieu le même week-end que les 12 Heures de Sebring en IMSA. Suivront ensuite les 6 Heures de Spa-Francorchamps et les 24 Heures du Mans, avant pour Corvette d'évoluer sur des tracés qui lui seront beaucoup moins familiers en deuxième partie de saison tels Monza, Fuji et Bahreïn.

Un programme client inédit en GT3

Chevrolet a par ailleurs confirmé un tout nouveau programme GT3 qui verra le jour en 2024. Des Corvette Z06 GT3.R, basées sur le modèle de route Z06 qui sera mis en vente l'été prochain, seront disponibles pour des équipes clientes. Là aussi, il s'agit d'une première pour la marque américaine, qui ne faisait pas de compétition client de cette manière en GT3.

"C'est une période passionnante pour Corvette, tout d'abord avec l'annonce de la production de la Z06 [le mois dernier] et maintenant avec la confirmation de la Corvette Z06 GT3.R pour les équipes clientes", se réjouit Mark Stielow, directeur de l'ingénierie compétition chez Chevrolet. "La disponibilité de la Z06 GT3.R permettra à des équipes clientes de participer à un championnat avec une Corvette qui aura profité de la riche histoire de Corvette Racing."