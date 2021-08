Calendrier 2022 : Sebring de retour, Le Mans retrouve sa date habituelle

Le WEC a dévoilé son calendrier pour l'année 2022. Les conséquences de la crise sanitaire se font encore ressentir et comme cette année, six manches sont au programme, toutes disputées sur une même année civile, un retour à des saisons se terminant avec les 24 Heures du Mans n'étant pas encore prévu.

Le Championnat du monde entend débuter sa saison 2022 avec les 1000 Miles de Sebring, annulés ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, précédées du Prologue sur le même circuit les 12 et 13 mars. La course aura lieu à la veille des 12 Heures de Sebring. Un retour à Fuji, propriété de Toyota, est également attendu à la fin de l'été tandis que les manches en Europe restent les mêmes.

Les 24 Heures du Mans retrouvent leur date habituelle dans le deuxième week-end du mois de juin, entourées par des manches de Spa et Monza. La saison se conclura à Bahreïn, comme le veut la tradition.

Il y a quelques semaines, Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, donnait la priorité à une septième manche en Europe mais le WEC a finalement renoncé à réintégrer les 6 Heures de Silverstone ou à revenir à Portimão, arrivé tardivement au calendrier 2021 en raison de l'annulation du déplacement à Sebring.

"Six manches, c'est la solution idéale pour le Championnat du monde d'Endurance de la FIA", souligne Richard Mille, président de la Commission Endurance de la FIA. "Le calendrier pour l'année prochaine est bien équilibré, avec des événements étalés sur l'année. Il limite les dépenses des concurrents tout en permettant de visiter des circuits légendaires et d'avoir une variété dans la durée des courses et les formats."

Pierre Fillon estime aussi qu'un bon équilibre a été trouvé : "Le calendrier 2022 du Championnat du monde d'Endurance de la FIA est conçu pour maximiser l'exposition des équipes tout en maîtrisant les dépenses", explique-t-il. "Les calendriers du sport automobile n'ont jamais été sujets à autant de perturbations que pendant la pandémie et ce programme prend évidemment en compte la situation actuelle."

Cette année, la saison a débuté à Spa avant les courses de Portimão et de Monza. Une fois les 24 Heures du Mans terminées, deux manches resteront au programme, toutes deux sur le circuit de Sakhir.

Le calendrier 2022 du WEC

Date Grand Prix Circuit 18 mars 1000 Miles de Sebring Sebring 7 mai 6 Heures de Spa Spa 11-12 juin 24 Heures du Mans Circuit de la Sarthe 10 juillet 6 Heures de Monza Monza 11 septembre 6 Heures de Fuji Fuji 12 novembre 6 Heures de Bahreïn Sakhir