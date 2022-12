Isotta Fraschini finalise son programme WEC 2023

Charger le lecteur audio

Surprenant candidat à l'engagement en WEC, Isotta Fraschini (qui s'est associé avec Michelotto) assure être proche d'une décision concernant l'équipe qui engagera son seul LMH pour la saison à venir du WEC. C'est en tout ce que déclare Claudio Berro, son nouveau directeur général depuis octobre, lui qui avait notamment conduit le programme de la Maserati MC12 GT1 dans années 2000 et été directeur de la compétition de Lotus de 2009 à 2013.

"Nous avons eu des discussions avec quatre équipes – italienne, allemande, britannique et suisse – pour travailler avec nous en 2023", a-t-il déclaré en exclusivité pour Motorsport.com. "Nous avons eu quatre contacts et maintenant nous arrivons à deux, et les discussions sont très serrées. J'espère qu'après Noël, nous pourrons finaliser un accord et ensuite remplir tous les documents pour la FIA avant le 5 janvier [date de clôture des inscriptions au WEC]."

Berro a ajouté qu'Isotta Fraschini, marque victorieuse de la Targa Florio qui renaît sous de nouveaux propriétaires après une longue disparition, recherche avant tout un partenariat avec une équipe pour "des raisons opérationnelles et commerciales" : "Il était clair, lorsque j'ai rejoint l'équipe, qu'il serait impossible de créer notre propre équipe dans le temps imparti, surtout pour un championnat de haut niveau comme le WEC. Nous avons besoin d'une équipe avec du savoir-faire et de l'expérience, mais aussi que la structure investisse dans le projet et couvre une partie des coûts opérationnels."

En dépit de ces questions, il assure que le proto LMH italien doit toujours faire ses débuts lors de la troisième manche du Championnat du monde à Spa fin avril, une date butoir fixée lors de l'annonce du projet en octobre. "Je pense que d'ici deux mois, la voiture devrait rouler sur circuit, d'ici la fin février", a indiqué Berro. "Nous aurons le châssis et le groupe motopropulseur quatre roues motrices sur le banc d'essai en janvier."

L'homologation par la FIA, qui comprend notamment le passage dans la soufflerie de Sauber en Suisse, est prévue pour mars, toujours selon Berro qui affiche par ailleurs sa confiance dans le fait que le WEC va autoriser la participation de son prototype en dépit de l'intention claire de ne pas prendre part aux deux premières manches : "Je pense que nous démontrons que nous sommes sérieux et nous espérons que la FIA prendra correctement en considération le projet."

Un moteur conçu en collaboration avec HWA

On en sait par ailleurs plus sur certains aspects techniques de l'Hypercar d'Isotta Fraschini. Le moteur sera ainsi un V6 bi-turbo de 3 litres développé en Allemagne par HWA, qui menait auparavant les programmes DTM de Mercedes. "Le moteur est un projet de Michelotto en collaboration avec HWA ; c'est un moteur spécial [sur mesure] et la propriété intellectuelle nous appartient", a expliqué Berro.

L'Isotta LMH est développé dans la soufflerie Williams, et c'est Williams Advanced Engineering qui en fournit la batterie et le système hybride sur l'essieu avant : "Michelotto est le chef de projet, mais ils ont trouvé les meilleurs fournisseurs pour tous les aspects techniques", a-t-il conclu.

Avec Francesco Corghi et Gary Watkins