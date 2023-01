Ferrari officialise ses pilotes en Hypercar

Charger le lecteur audio

Cinquante ans après sa dernière participation au sommet de l'Endurance en tant qu'équipe usine, Ferrari fait son grand retour. Le Cheval cabré va de nouveau disputer la victoire au général aux 24 Heures du Mans et tenter d'ajouter un dixième sacre à son palmarès. Pour ce faire, la marque italienne – qui s'associe avec la structure AF Corse ayant engagé des Ferrari en GT au cours des deux dernières décennies – aura besoin de pilotes, et ils ont été officiellement annoncés ce mardi.

Deux 499P seront sur la grille de départ cette année. Celle héritant du #50 sera confiée à un trio constitué d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen tandis que Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi seront au volant de la #51.

La course en prototype sera une nouveauté pour ces six hommes, mais il s'agit là de pilotes expérimentés. Pier Guidi et Calado ont remporté le titre avec Ferrari en GTE Pro en 2017, 2021 et 2022 tandis que Molina a été sacré en ELMS en 2021 dans la catégorie GTE. Pour Giovinazzi, déjà vu au Mans en 2018 avec AF Corse, le transalpin peut compter sur ses 62 Grands Prix de Formule 1, disputés entre les saisons 2017 et 2021 pour le compte de la structure Sauber/Alfa Romeo.

"Avec le choix des équipages, nous avons achevé la dernière étape du programme avant nos débuts à Sebring", a commenté Antonello Coletta, responsable des activités GT de Ferrari. "Depuis le premier shakedown de la 499P en juillet [2022], nous avons travaillé sans relâche en impliquant les pilotes de la famille Ferrari. La décision concernant les pilotes que nous avons choisis est liée non seulement aux courses que nous disputerons mais aussi à la croissance qui se poursuivra pendant le championnat. Nous sommes très clairs sur ce que nous pouvons leur demander en matière de développement et de régularité, et pas seulement de vitesse."

Outre Ferrari, parmi les constructeurs engagés pour la saison 2023 du Championnat du monde d'Endurance, nous retrouvons pour le moment le tenant du titre Toyota, Peugeot, Glickenhaus et les nouveaux venus Porsche, Cadillac et Isotta Fraschini.

Les pilotes annoncés dans la catégorie Hypercar jusqu'à présent

Numéro Équipe Pilotes Voiture 5 Porsche Penske Motorsport Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki Porsche 963 6 Porsche Penske Motorsport Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor Porsche 963 7 Toyota Gazoo Racing Mike Conway Kamui Kobayashi José María López Toyota GR010 Hybrid 8 Toyota Gazoo Racing Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa Toyota GR010 Hybrid 38 Hertz Team Jota António Félix da Costa Will Stevens Ye Yifei Porsche 963 50 Ferrari - AF Corse Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen Ferrari 499P 51 Ferrari - AF Corse Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi Ferrari 499P 93/94 Peugeot TotalEnergies Loïc Duval Mikkel Jensen Gustavo Menezes Peugeot 9X8 Peugeot TotalEnergies Nico Müller Paul di Resta Jean-Éric Vergne Peugeot 9X8 - Cadillac Racing Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook Cadillac V-LMDh