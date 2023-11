La Peugeot 9X8 pourrait adopter un aileron arrière en 2024

La Peugeot 9X8 va subir d'importants changements cet hiver. Jean-Marc Finot, responsable de la compétition du constructeur, a révélé qu'une "grosse évolution" était au programme, qui pourrait profondément changer son apparence avec la possible apparition d'un aileron arrière. Ces évolutions vont nécessiter l'utilisation de jokers, qui permettent cinq changements liés aux performances durant le cycle de vie d'un prototype en Hypercar.

La 9X8, dont le meilleur résultat a été une troisième place à Monza, va adopter des pneus de largeur différente à l'avant et à l'arrière, alors qu'elle avait été conçue autour de gommes de 31 cm de large sur les deux essieux. Peugeot va adopter des pneus plus étroits à l'avant (29 cm) et plus larges à l'arrière (34 cm), comme sur les Toyota et Ferrari LMH, ainsi que l'intégralité des LMDh.

"Nous avons décidé de redessiner la voiture", a indiqué Finot à Sakhir. "Nous avons prévu une grosse évolution l'an prochain, pour avoir des pneus 29/34. Nous sommes des combattants chez Peugeot Sport, donc nous avons pris la décision de lancer une grosse évolution parce que nous voulons revenir sur les leaders."

Finot n'a pas précisé si Peugeot allait adopter un aileron arrière conventionnel mais Motorsport.com croit savoir que des essais avec un tel aileron sont prévus dès les débuts du programme de tests du constructeur après la finale du WEC à Bahreïn.

S'il n'a pas fait de commentaire sur cet élément dont l'absence est l'une des principales caractéristiques visuelles de la 9X8, Finot a expliqué que la répartition des masses et le centre de pression aérodynamique de la voiture allaient être repoussés vers l'arrière pour exploiter les pneus plus larges : "Nous devons renforcer l'appui sur l'arrière et le réduire à l'avant. Il y a plusieurs façons d'y parvenir donc nous gardons la surprise."

La Peugeot 9X8 est aujourd'hui le seul prototype sans aileron arrière

Avant les 24 Heures du Mans, Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot, avait expliqué que la possibilité offerte aux constructeurs LMH d'opter pour des pneus de 29 cm à l'avant et 34 cm à l'arrière, pour les besoins de la convergence avec les prototypes LMDh, était arrivée alors que le développement de la 9X8 était trop avancé pour faire machine arrière.

Avant le début de la saison 2022, Toyota a été autorisé à modifier la GR010 Hybrid pour la faire passer des pneus 31/31 aux 29/34, ce que le constructeur japonais jugeait nécessaire pour optimiser la répartition des masses de son prototype. Un changement dans le règlement 2023 a permis a tous les concurrents LMH de basculer sur les pneus 29/34 s'ils le souhaitaient.

Selon Finot, les changements pour la saison 2024 sont devenus nécessaires quand Peugeot a constaté que la Balance de Performance ne "répondait pas" aux attentes de la marque.

En plus des choix techniques autour des pneus, la 9X8 a été conçue pour un déploiement d'énergie à 120 km/h sur l'essieu avant, ce qui était initialement prévu dans le règlement LMH. Cette vitesse est aujourd'hui fixée à 135 km/h par la BoP pour la 9X8, après avoir été à 150 km/h. Cette diminution n'a pas permis de corriger les limitations de la voiture en termes de motricité. La convergence des règlementations LMH/LMDH a également fait passer le poids minimum des LMH à quatre roues motrices de 1080 kg à 1040 kg.

Même si les changements seront massifs sur la Peugeot, ils ne seront peut-être pas visibles en compétition dès la première manche du calendrier 2024 du WEC, prévue au Qatar au début du mois de mars : "Le planning est très serré et nous ferons de notre mieux. Le programme n'est pas totalement gelé, nous devons le négocier avec la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest [qui établissent les règlements]."