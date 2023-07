La Peugeot 9X8 "commence à ressembler à une vraie voiture de course"

Théâtre de ses débuts en Championnat du monde d'Endurance il y a un an, le circuit de Monza a offert à la Peugeot 9X8 ses meilleures qualifications de la saison 2023. L'Hypercar française, détentrice du meilleur temps en EL3, a pris la quatrième place des qualifications avec Jean-Éric Vergne au volant de la #93. Dans la voiture sœur, la #94, Gustavo Menezes a quant à lui décroché le septième chrono.

En outre, Peugeot est resté à moins d'une demi-seconde du temps de la pole position, réalisé par la Toyota GR010 #7. Et avec les performances affichées le mois dernier aux 24 Heures du Mans, le camp Peugeot est désormais certain d'avancer dans la bonne direction.

"Je crois que ça commence à ressembler à une vraie voiture de course", a confié Menezes à Motorsport.com. "Je sais que cela peut paraître méchant, mais disons que nous étions confrontés à de nombreux problèmes critiques qui perturbaient l'équilibre. La voiture se comporte plutôt bien, et ce depuis un certain temps. Au Mans, nous avons pris la tête pendant quelques heures, ce qui était positif. Évidemment, lorsque les conditions sont devenues totalement sèches, nous avons eu du mal à suivre le rythme. Nous avons comblé cet écart ici, nous devons juste continuer à travailler en restant concentrés."

Jean-Marc Finot, patron de Stellantis Motorsport, a lui aussi fait preuve d'optimisme après cette séance de qualifications. Si le podium reste encore un objectif difficilement atteignable, l'équipe a bon espoir de flirter avec le top 3 lors de l'épreuve à venir.

"Lors de ces premiers jours à Monza nous avons pu voir que la 9X8 se rapproche de plus en plus des concurrents de tête avec un bon rythme lors des essais libres", a-t-il indiqué. "Concernant les qualifications il s’agit de la meilleure session que nous ayons fait depuis le début de la saison, se rapprochant des top teams. Les temps sont très serrés, avec les sept voitures de tête en cinq dixièmes."

"Cela nous laisse présager d’une course très disputée où, au-delà du rythme, il faudra réussir à composer avec les éléments extérieurs et notamment la chaleur. L’objectif de demain sera de se rapprocher le plus possible du podium, en espérant en remporter un le plus tôt possible."

Propos recueillis par James Newbold