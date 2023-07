Kobayashi offre la pole position à Toyota de justesse

Avec un meilleur temps en Essais Libres pour Ferrari, Toyota et Peugeot, il était difficile d'identifier le candidat à la pole position au coup d'envoi des qualifications Hypercar des 6 Heures de Monza.

Plusieurs tours de chauffe ont été nécessaires avant que les pilotes ne se lancent dans la première salve de tours rapides. Au terme de celle-ci, Toyota menait la danse, la #7 de Kamui Kobayashi devançant la #8 de Brendon Hartley pour 91 millièmes de seconde. Jean-Éric Vergne était troisième avec la 9X8 #93, à moins de deux dixièmes. Porsche était aux abonnés absents.

Kobayashi a ensuite enfoncé le clou en enregistrant un temps de 1'35"358, Hartley n'a pas été en mesure de répliquer tandis que la Ferrari #50 pilotée par Antonio Fuoco est venue se loger en deuxième position, à 17 millièmes seulement de la référence.

Personne n'est venu concurrencer le top 3 dans les derniers instants des qualifications, la Peugeot #93 ayant tout de même réalisé un bel effort en prenant la quatrième place, avec trois dixièmes de retard sur Kobayashi. Alex Lynn a offert à Cadillac une qualification au cinquième rang, tandis qu'Antonio Giovinazzi s'est contenté de la sixième place, à quatre dixièmes de la pole position.

Le peloton Hypercar s'est très compétitif lors de ces qualifications puisque le top 7, conclu par la Peugeot #94 pilotée par Gustavo Menezes, ne se tient qu'en quatre dixièmes de seconde.

Porsche est sans nul doute le grand perdant du jour : la première 963, la #5 de Frédéric Makowiecki, s'est classé huitième, avec six dixièmes de déficit. Les autres LMDh, les #38, #6 et #99 ont respectivement terminé neuvième, dixième et douzième. La Glickenhaus #708 est onzième, la Vanwall #4 lanterne rouge.

Dans les autres catégories, la Porsche Iron Dames #85 a réalisé le meilleur temps GTE Am, avec une avance plus que confortable sur l'Aston Martin ORT by TF #25 et la Porsche Dempsey-Proton #77. En LMP2, la lutte a été serrée entre WRT et Jota. Au terme d'un tour impressionnant, Robert Kubica a placé la WRT #41 en pole position avec trois dixièmes d'avance sur la Jota #28. La United #22 a complété le top 3.

6H de Monza- Qualifications Hypercar