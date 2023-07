Peugeot prend le meilleur temps avant les qualifications

En retrait vendredi, gravitant à une seconde des références, Peugeot a montré un meilleur visage lors de la dernière séance d'essais libres des 6 Heures de Monza, qui précédait les qualifications, en plaçant ses deux Hypercars aux avant-postes.

La lutte pour le meilleur temps en EL3, séance limitée à une heure de roulage, a débuté avec un bref drapeau jaune provoqué par l'arrêt de la Porsche Jota #38, alors pilotée par Yifei Ye, à la sortie des stands. La voiture a pu cependant redémarrer. Peu après, les Peugeot 9X8 ont pris les deux premières places du classement, Jean-Éric Vergne au volant de la #93 devançant la #94 de Gustavo Menezes.

Et si la Ferrari 499P #50 d'Antonio Fuoco a brièvement pris le commandement, la 9X8 #93, toujours pilotée par Vergne, a amélioré la référence peu après pour la fixer à 1'35"878. Aucune machine n'a été en mesure de déloger la Peugeot lors du reste de la séance, l'équipe tricolore a donc validé son premier meilleur temps dans une séance officielle du Championnat du monde de la saison.

Ni Miguel Molina ni Nicklas Nielsen au volant de la 499P #50 n'ont amélioré la marque établie par Fuoco, qui a échoué à 45 millièmes de Vergne. Le top 3 a été complété par la Peugeot #94, à deux dixièmes de la voiture sœur.

Leader en EL1, la Ferrari #51 a pris la quatrième place du classement avec trois dixièmes de déficit. De manière assez surprenante, la première Toyota, la #7, n'était que huitième. La GR010 accusait 1"5 de retard sur la Peugeot et était devancée par la Cadillac #2 et les deux Porsche 963 clientes. La Toyota #8, la Vanwall #4 et la Porsche #6 se sont chargées de fermer la marche.

En LMP2, Jota a mis fin à l'hégémonie WRT, leader en EL1 et EL2. L'Oreca #28 a terminé à la première place de sa catégorie (1'39"621), devant la Vector Sport #10 et l'Alpine #36. Dans la catégorie GTE Am, c'est la Porsche Project 1 #56 qui a signé le meilleur temps (1'46"762) avec deux dixièmes d'avance sur une autre 911, la #77 de l'équipe Dempsey Proton.

6H de Monza - Essais Libres 3