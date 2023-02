Peugeot prévoit une troisième simulation d'endurance avant Sebring

Charger le lecteur audio

Peugeot se lancera dans sa première saison complète en WEC cette année après avoir bouclé trois simulations longue distance en essais privés avec la 9X8. Deux d'entre elles ont déjà eu lieu sur plus de 30 heures chacune, une troisième étant programmée avant l'ouverture du championnat au mois de mars à Sebring, où se dérouleront le Prologue puis les 1000 Miles.

Les débuts en compétition de Peugeot avec son Hypercar en juillet dernier, à Monza, ont logiquement mis en lumière les axes de progression à travailler. À l'approche de Noël, le constructeur français a réalisé une première simulation d'endurance sur le circuit Paul Ricard, puis un second à Portimão en tout début d'année. La troisième simulation est imminente et pourrait avoir lieu sur le circuit de Motorland Aragón.

Interrogé par Motorsport.com, le directeur technique Olivier Jansonnie évoque "certains points positifs et certains points négatifs" en faisant allusion aux deux premières simulations. "À ce stade du programme, on a un sentiment mitigé, ce n'est pas tout noir ou tout blanc", précise-t-il. "On a eu confirmation de certaines défaillances et on a également apporté de nouveaux systèmes qui étaient d'emblée plutôt bons."

Cependant, la confiance reste de mise dans les rangs de Peugeot Sport, à quatre mois du grand retour du Lion aux 24 Heures du Mans. "Être 100% prêt pour les 24 Heures du Mans en décembre ou en janvier n'aurait pas eu de sens", tempère-t-il. "Ça aurait voulu dire que l'on n'avait pas assez poussé le développement, donc on n'en est pas encore tout à fait là. Sebring est imminent, donc on doit passer la dernière étape des validations pour définir correctement notre package pour aller là-bas."

En 2022, Peugeot a participé à trois épreuves de WEC et aucune 9X8 n'a connu de course sans rencontrer le moindre problème. Une fuite d'huile a notamment touché les deux Hypercars à Fuji en septembre, tandis qu'à Bahreïn en novembre, ce sont la boîte de vitesses et la pompe à essence qui ont défailli.

Si le troisième test d'endurance sera déterminant, Peugeot a écarté la possibilité d'organiser des essais privés à Sebring, contrairement à Ferrari avec sa 499P encore tout récemment. Selon Olivier Jansonnie, rester en Europe est "la chose la plus intelligente à faire étant donné la logistique pour envoyer une voiture à Sebring".

Par ailleurs, pour cette seconde année, Peugeot doit désormais se conformer à une restriction des essais prévus. Une seule voiture de développement est utilisée lors des simulations d'endurance et la 9X8 dans sa spécification 2023 conservera sa philosophie sans aileron arrière. Néanmoins, Olivier Jansonnie assure que certaines différences seront visuellement repérables. Chaque constructeur peut utiliser cinq jokers pour faire évoluer son Hypercar durant son cycle d'homologation, en revanche les modifications liées à la fiabilité sont illimitées.

Propos recueillis par Gary Watkins