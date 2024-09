Porsche et BMW mènent des essais très serrés à Fuji

Les deux premières séances d'essais libres des 6 Heures de Fuji ont eu lieu en fin de nuit et ce matin, permettant aux concurrents du WEC de prendre leurs marques sur les terres de Toyota. Au pied du mont Fuji se déroule l'avant-dernière manche de la saison, avant la finale prévue à Bahreïn en novembre.

Lors de la première séance, c'est Porsche qui a dominé les débats avec le meilleur temps établi en 1'30"561 par Laurens Vanthoor au volant de la n°6, dix millièmes seulement devant la Toyota n°8 alors confiée à Ryo Hirakawa. Antonio Fuoco a placé la Ferrari n°50 au troisième rang, à une demi-seconde.

Ce premier roulage d'une heure et demie a été interrompu une vingtaine de minutes par un drapeau rouge, consécutif à l'arrêt en piste de Grégoire Saucy à bord de la McLaren n°59. La séance a ensuite repris pour le dernier quart d'heure.

La deuxième séance d'essais a vu le rythme s'accélérer légèrement et surtout les écarts se resserrer, avec un meilleur temps signé par Dries Vanthoor en 1'29"577 et qui a vu Porsche et Cadillac venir s'immiscer à seulement neuf et 15 millièmes !

Une troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, avant les qualifications au petit matin (7h20, heure française).

Le classement des EL1

Le classement des EL2