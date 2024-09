Le programme des 6 Heures de Fuji

La saison 2024 du FIA WEC se poursuit avec sa septième manche, sur le circuit de Fuji. C'est à nouveau une épreuve de six heures qui est au menu.

Les engagés

Composé de 37 voitures en première partie de saison, le plateau du WEC à Fuji en comptera à nouveau 36 puisque Isotta Fraschini a annoncé avant Austin son retrait de la discipline. Le plateau se divise toutefois toujours en deux catégories : Hypercar (18 autos) et LMGT3 (18 autos).

Quelle BoP en Hypercar à Fuji ?

L'un des principes de base de la catégorie Hypercar est d'être régie par une BoP, destinée à regrouper tous les concurrents dans la même fenêtre de performance.

Sur le circuit de Fuji, elle est appliquée avec les valeurs suivantes, qui ont évolué depuis Austin (différentiel entre parenthèses) :

POIDS (KG) PUISSance (KW) POWER GAIN (%) ÉNERGIE/RELAIS (MJ) Alpine A424 1042 (+1) 518 (+3) -3,7 (-0,5) 907 (=) BMW M Hybrid V8 1037 (=) 515 (+2) -1,2 (-0,3) 907 (+1) Cadillac V-Series.R 1036 (-1) 520 (+2) -0,8 (-0,2) 909 (+2) Ferrari 499P 1055 (=) 500 (=) 1,3 (-0,6) 901 (=) Lamborghini SC63 1030 (=) 520 (=) -0,1 (-0,1) 910 (+2) Peugeot 9X8 1030 (-7) 513 (+4) -1,9 (-0,7) 903 (+1) Porsche 963 1049 (-4) 512 (+3) 0,2 (-0,5) 908 (+1) Toyota GR010 Hybrid 1070 (+5) 493 (-4) 5,4 (+0,8) 908 (+2)

Ferrari, Peugeot et Toyota ne peuvent pas utiliser leur système hybride en dessous de 190 km/h.

Le circuit de Fuji

Le circuit de Fuji n'a manqué à l'appel du WEC qu'en 2021 en raison de la pandémie de COVID.

Originellement conçu pour être un ovale au début des années 1960, projet qui fut abandonné faute de financement alors qu'un seul virage avait été construit, le circuit de Fuji est finalement devenu un tracé plus classique en 1965. La piste reprenait d'ailleurs le virage en banking qui avait été construit initialement, mais ce choix fut désastreux sur le plan de la sécurité et fit de nombreuses victimes. Il fut alors décidé, au milieu des années 1970 et après un nouvel accident mortel en Endurance, de revoir le tracé en construisant une toute nouvelle section.

C'est à cette époque qu'il fait son entrée en grande pompe dans le Championnat du monde de F1 avec comme premier Grand Prix couru au Japon la fameuse finale de la saison 1976. Mais la tragédie frappera à nouveau l'année suivante, avec un terrible accident impliquant Gilles Villeneuve qui fera deux morts parmi les spectateurs, incitant la F1 à quitter l'archipel. Elle n'y reviendra qu'une dizaine d'années plus tard, mais à Suzuka cette fois.

Pour Fuji, il faudra attendre une rénovation d'ampleur au début des années 2000, supervisée par l'architecte Hermann Tilke, pour retrouver la Formule 1, lors des saisons 2007 et 2008. Concernant le Championnat du monde d'Endurance, le circuit y accueille la manche japonaise de la discipline sans discontinuer depuis 2012 (si l'on met évidemment de côté son annulation en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19), mais son histoire avec l'Endurance remonte à plus loin puisque le tracé a notamment été le théâtre de manches du Championnat du monde des voitures de sport dans les années 1980.

Long de 4,563 km, le circuit de Fuji compte 16 virages.

Les horaires des 6 Heures de Fuji

Désormais, toutes les séances de qualifications du WEC intègrent le format Hyperpole pour chaque catégorie, comme ce qui se fait aux 24 Heures du Mans depuis 2020. Quant à la course, elle se disputera donc sur une durée de 6 heures.

Le décalage horaire avec le Japon est de sept heures à cette période de l'année. Le programme ci-dessous est en heure française.