Double coup dur pour Toyota à Austin, lourdement touchée par la BoP

Les deux Toyota GR010 Hybrid LMH vont perdre 9 kW en puissance de base et gagner 5 kg en poids minimum pour la course de six heures du Lone Star Le Mans ce week-end. Cela intervient dans le cadre de l'ajustement BoP suite à la victoire du constructeur japonais lors de la dernière manche à Interlagos. Mais les Hypercars japonaises ont reçu un ajustement à la hausse en vertu de la caractéristique de gain de puissance de la BoP introduite pour les 24 heures du Mans en juin.

Au-dessus de 250 km/h, les Toyota auront droit à 4,6% de puissance en plus, soit une augmentation de 1,8% par rapport à Interlagos. Les Toyota rouleront avec une puissance de base de 497 kW et un poids minimum de 1065 kg sur le Circuit des Amériques, contre 506 kW et 1060 kg au Brésil.

Le leader du championnat WEC, Porsche, qui a terminé deuxième derrière Toyota au Brésil, a également perdu de la puissance et gagné du poids pour la sixième manche de la saison. La Porsche Penske Motorsport d'usine et les 963 LMDh des clients Jota et Proton courront à 509 kW, en baisse de 3 kW par rapport à Interlagos, et 1053 kg, en hausse de 2 kg.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo de: JEP / Motorsport Images

La 499P LMH de Ferrari, double vainqueur au Mans, qui n'a pu faire mieux que cinquième au Brésil, a vu son poids minimum réduit de 5 kg, mais a perdu 3 kW en puissance de base pour la BoP d'Austin. La 9X8 2024 LMH de Peugeot a bénéficié d'une réduction de poids de 14 kg pour Austin et d'une réduction de 1 kW de la puissance de base, avec une perte supplémentaire de 1,2 % au-dessus de 250 km/h en vertu des règles de gain de puissance.

BMW est également gagnant dans le cadre de la BoP d'Austin : sa M Hybrid V8 LMDh sera plus légère de 7 kg qu'au Brésil et disposera d'une puissance supplémentaire de 1 kW. La Lamborghini SC63 LMDh a perdu 9 kg et gagné 1 kW. Les Alpine A424 et la Cadillac V-Series.R LMDh ont respectivement été allégées de 3 et 2 kg tout en perdant 1 kW de puissance de base.

Isotta Fraschini n'apparait pas dans le tableau de la BoP suite à l'annonce du constructeur italien la semaine dernière de mettre fin à sa relation avec l'équipe française Duqueine et de se retirer du WEC avec effet immédiat.