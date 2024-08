Le programme du Lone Star Le Mans à Austin

La saison 2024 du FIA WEC se poursuit avec sa sixième manche, sur le Circuit des Amériques (COTA). Intitulée "Lone Star Le Mans", c'est une épreuve de six heures qui est au menu.

Les engagés

Jusqu'ici composé de 37 voitures, le plateau du WEC à Austin en comptera une de moins puisqu'Isotta Fraschini a annoncé son retrait de la discipline avec effet immédiat en raison d'une mésentente avec l'équipe chargée de l'exploitation de sa voiture. Le plateau se divise toutefois toujours en deux catégories : Hypercar (18 autos) et LMGT3 (18 autos).

Quelle BoP en Hypercar à Austin ?

L'un des principes de base de la catégorie Hypercar est d'être régie par une BoP, destinée à regrouper tous les concurrents dans la même fenêtre de performance.

Sur le circuit d'Austin, elle est appliquée avec les valeurs suivantes, qui ont évolué depuis Interlagos (différentiel entre parenthèses) :

POIDS (KG) PUISSance (KW) POWER GAIN (%) ÉNERGIE/RELAIS (MJ) Alpine A424 1041 (-3) 515 (-1) -3,2 (-1,9) 907 (-3) BMW M Hybrid V8 1037 (-7) 513 (+1) -0,9 (-0,9) 906 (-2) Cadillac V-Series.R 1037 (-2) 518 (-1) 0,9 (-0,6) 907 (=) Ferrari 499P 1055 (-5) 500 (-3) 1,9 (+0,1) 901 (-4) Lamborghini SC63 1030 (-9) 520 (+1) 0,0 (+1) 908 (-1) Peugeot 9X8 1037 (-14) 509 (-1) -1,2 (-1,2) 902 (-7) Porsche 963 1053 (+2) 509 (-3) 0,7 (+0,7) 907 (-1) Toyota GR010 Hybrid 1065 (+5) 497 (-9) 4,6 (+1,8) 906 (-6)

Ferrari, Peugeot et Toyota ne peuvent pas utiliser leur système hybride en dessous de 190 km/h.

Le circuit des Amériques (COTA)

Le WEC n'est plus rendu à Austin depuis 2020.

Le COTA a été ouvert en 2012 et, comme beaucoup de tracés modernes, il est l’œuvre de l'architecte Hermann Tilke. Il se distingue de nombre de ses créations par le dénivelé et les enchaînements qu'il propose, ces derniers reprenant certains monuments d'autres pistes comme les virages 3 à 6 inspirés de Maggots-Becketts-Chapel à Silverstone ou encore 16 à 18 inspirés du quadruple gauche d'Istanbul.

Le circuit est sans doute toutefois plus connu pour son premier virage (qui s'inspire de celui du Red Bull Ring), en montée et avec une piste qui s’élargit au fur et à mesure que l'on s'approche de la corde. Il est aussi fameux, plus négativement, pour ses bosses, liées au fait que le terrain sur lequel le tracé a été bâti n'est pas stable, qui sont régulièrement au centre de travaux de plus ou moins grande envergure.

Le COTA n'a plus accueilli le WEC depuis la Super Saison 2019-2020 et avait, avant cela, organisé chaque année entre 2013 et 2017 une manche du Championnat du monde d'Endurance. Longue de 5,513 km, la piste du Circuit des Amériques est composée de 20 virages.

Les horaires du Lone Star Le Mans

Désormais, toutes les séances de qualifications du WEC intègrent le format Hyperpole pour chaque catégorie, comme ce qui se fait aux 24 Heures du Mans depuis 2020. Quant à la course, elle se disputera donc sur une durée de 6 heures.

Le décalage horaire avec le Texas est de sept heures à cette période de l'année. Le programme ci-dessous est en heure française.