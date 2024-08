Aston Martin a bouclé plus de 6000 km avec la Valkyrie

L'Hypercar LMH développée par le constructeur britannique a parcouru cette distance au cours de six jours d'essais en Grande-Bretagne puis en Espagne. Le programme de test a débuté sur le célèbre circuit de Silverstone le 16 juillet, lorsque la Valkyrie AMR-LMH a été dévoilée au public. Deux jours après cette présentation, Aston Martin s'est rendu sur le tracé de Donington Park pour deux journées complètes d'essais.

La future Hypercar du Championnat du monde d'Endurance est ensuite revenue deux jours à Silverstone pour conclure ses essais sur le sol anglais. C'est en Espagne que le programme de test s'est ensuite poursuivi, avec deux jours de roulage supplémentaires en Aragón, sur le circuit où le MotoGP se rend ce week-end.

Adam Carter, responsable de l'Endurance chez Aston Martin, s'est dit satisfait des essais réalisés jusqu'à présent avec la Valkyrie, qui sera exploitée par l'équipe Heart of Racing en WEC et en IMSA l'année prochaine.

"Nous avons établi un programme d'essais avec des objectifs ambitieux et réalistes, et nous sommes en train de les cocher au fur et à mesure", a déclaré Carter à Motorsport.com. "Jusqu'à présent, nous avons parcouru 6000 km et nous sommes très satisfaits de la façon dont les choses se déroulent, mais il est encore tôt dans ce qui sera un long programme."

Carter n'a pas voulu révéler qui était au volant de l'AMR-LMH jusqu'à maintenant, en plus des pilotes présents lors des tests initiaux qui ont précédé la publication des premières photos de la voiture.

L'Aston Martin Valkyrie AMR-LMH avec sa livrée camouflage. Photo de: Aston Martin

Harry Tincknell, sous contrat avec Multimatic Motorsports, partenaire de développement de la Valkyrie, a pris le volant lors du shakedown de Silverstone avant que Darren Turner, pilote Aston Martin de longue date, et Mario Farnbacher, habitué du Heart of Racing, ne prennent le relais pour les premiers essais à Donington.

L'ancien pilote du constructeur britannique, Stefan Mücke, a effectué le tout premier roulage de la voiture sans sa carrosserie définitive sur le circuit de Stowe à Silverstone au début du mois de juillet. Carter a révélé qu'Aston Martin et l'équipe Heart of Racing ne se limitaient pas à l'actuel éventail de pilotes GT de la marque, qui comprend Nicki Thiim et Marco Sørensen, deux fois vainqueurs du titre LMGTE Pro en WEC.

"Tout au long de la phase initiale d'essais, nous nous appuierons sur l'équipe Aston Martin Racing pour nous soutenir et nous avons commencé à observer quelques pilotes d'ailleurs", a-t-il déclaré.

Ian James, directeur de l'équipe HoR, a insisté sur le fait qu'aucune décision n'avait été prise quant à l'identité des pilotes qui seront au volant des trois Valkyries l'année prochaine, deux dans la catégorie Hypercar du WEC et une en GTP en IMSA. Il a insisté sur le fait que "l'alchimie entre les pilotes" sera primordiale lors de la finalisation des équipages.

"Il y a beaucoup de bons pilotes, mais nous en voulons qui peuvent laisser leur ego au garage et faire du bon travail", a déclaré James à Motorsport.com. "C'est ce que nous recherchons, des pilotes avec l'esprit d'équipe."

L'Aston Martin Valkyrie AMR-LMH lors de ses essais. Photo de: Aston Martin

Carter a révélé que les premiers essais de la Valkyrie devraient également inclure un voyage au Moyen-Orient, où le WEC compte deux manches, à Bahreïn et au Qatar. Il a ajouté que le programme de développement devrait s'étendre aux États-Unis lorsqu'une deuxième voiture sera mise en service à l'automne, comme prévu.

Cependant, il n'a pas voulu s'exprimer concernant les débuts en compétition de la Valkyrie. Ceux-ci pourraient avoir lieu lors des 24 heures de Daytona en ouverture de la saison IMSA en janvier prochain, comme indiqué lors de l'annonce du retour d'Aston Martin dans l'élite du sport automobile en octobre 2023.

L'IMSA prévoit des essais collectifs à Daytona en novembre, auxquels les concurrents de la saison à venir sont tenus de participer. La question de savoir si la Valkyrie devra avoir achevé son homologation avant ce test est, selon Carter, "un point de discussion".

En décembre dernier, la Lamborghini SC63 LMDh, nouvelle venue dans la classe GTP de l'IMSA en 2024, a participé à ce même sous forme homologuée alors qu'elle ne devait pas rejoindre la grille de l'IMSA avant les 12 heures de Sebring en mars.