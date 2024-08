Un doublé Ferrari en essais pour débuter le Lone Star Le Mans

Le retour du Championnat du monde d'Endurance au Circuit des Amériques a débuté ce vendredi soir et cette nuit, heure française, et voici ce qu'il faut retenir ainsi que les classements de ces premières séances du Lone Star Le Mans, épreuve de 6 heures courue à Austin.

Porsche domine les EL1

Grâce à un effort tardif dans les derniers instants des EL1, la première référence de la journée de roulage à Austin a été fixée par la Porsche 963 LMDh #5 officielle aux mains de Matt Campbell, avec plus de quatre dixièmes d'avance sur la Ferrari 499P LMH cliente d'AF Corse pilotée par Robert Kubica et une autre Porsche, cliente cette fois, de Jota, grâce à Oliver Rasmussen.

Il est à noter que le drapeau rouge a été brandi dans cette séance pour une raison originale, à savoir une panne de communication qui touchait la direction de course.

Le classement des EL1 à Austin

Doublé Ferrari en EL2 devant BMW

Petit évènement au terme de ces EL2 puisque Ferrari a retrouvé la première place d'un classement en WEC pour la première fois depuis les 24 Heures du Mans. Les deux 499P officielles ont trusté les deux premières positions, le meilleur temps ayant été signé par Antonio Giovinazzi au volant de la #51, un demi-dixième devant Antonio Fuoco sur la #50. La BMW M Hybrid V8 LMDh n'est pas très loin derrière, à 0"115 de la tête grâce à Robin Frijns.

Côté français, sur ces deux séances, on notera qu'aucune voiture n'a fait mieux que 12e, position revenant à l'Alpine #36 en EL2 et que Peugeot n'a même pas réussi à placer la 9X8 dans le top 15 avec des temps à plus d'une seconde et demie de la référence. Pour rappel, le peloton Hypercar est délesté à Austin de l'Isotta Fraschini, le constructeur ayant annoncé son retrait avec effet immédiat du WEC il y a une dizaine de jours.

Le classement des EL2 à Austin

Avec Gary Watkins