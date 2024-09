Porsche n'attend pas de deuxième équipe cliente en 2025

Depuis son arrivée en Hypercar en 2023, Porsche comptait, en plus de son équipe officielle chapeautée par Penske, plusieurs 963 LMDh privées engagées par le Team Jota et l'écurie Proton Competition, également associée au constructeur allemand en IMSA.

En 2025, Porsche ne comptera plus qu'une équipe privée alors que le Team Jota deviendra l'équipe officielle Cadillac l'an prochain. À l'heure actuelle, Thomas Laudenbach, le directeur de Porsche Motorsport, a révélé qu'aucune autre équipe ne s'était positionnée pour aligner une 963 dans la prochaine campagne.

"Il semble que Proton sera la seule équipe cliente", a ainsi déclaré Laudenbach. "D'après ce que je sais, c'est le scénario le plus probable. Mais si demain quelqu'un nous appelle, nous nous réunirons et nous examinerons la situation - s'agit-il d'une équipe digne de ce nom, a-t-elle les moyens financiers nécessaires, etc. - et nous prendrons alors une décision."

À Spa, le Team Jota avait décroché la victoire avec Callum Illott et Will Stevens, signant le deuxième succès Porsche de la saison après que l'équipage Kévin Estre, Laurens Vanthoor et André Lotterer s'est imposé lors de l'ouverture au Qatar.

Le Team Jota quittera Porsche pour Cadillac à l'issue de la saison 2024. Photo de: JEP / Motorsport Images

L'an prochain, le plateau Hypercar verra l'arrivée d'Aston Martin avec sa nouvelle Valkyrie AMR-LMH, alors que le règlement imposera désormais à chaque constructeur d'aligner deux voitures, ce qui obligera Lamborghini et Cadillac (avec Jota, donc) à aligner une voiture supplémentaire.

Le programme Isotta Fraschini, stoppé après Interlagos, semble lui en péril, d'autant que l'obligation d'aligner deux voitures à partir de 2025 apportera une contrainte supplémentaire au constructeur italien. L'équipe Vanwall Racing, qui n'avait pas eu le feu vert des dirigeants du WEC en 2024 après une première campagne avec sa Vandervell 680 LMH, ambitionne de s'aligner à nouveau en WEC.

On rappellera également que Hyundai est pressenti à son tour pour rejoindre la catégorie Hypercar, peut-être en 2026.