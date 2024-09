Le WEC devrait renoncer à interdire des équipages de deux pilotes en 2025

C'est l'équipe WRT BMW qui avait proposé de lancer une discussion sur l'interdiction pour toute équipe de n'aligner que deux pilotes sur les épreuves du WEC, en réaction à la décision de l'équipe Cadillac Racing de n'engager que deux pilotes cette saison sur les courses de six heures, à savoir Earl Bamber et Alex Lynn, systématiquement seuls à se relayer sur la V-Series.R #2.

Jugeant cette décision comme un avantage face aux autres formations, Vincent Vosse, le patron de l'équipe WRT BMW, avait ainsi lancé un appel pour imposer trois pilotes par course.

"Deux pilotes offrent clairement un avantage en termes de temps de piste et de stratégie d'équipe, mais nous avons choisi d'en aligner trois car c'est le nombre de pilotes dont on a besoin pour les 24 Heures du Mans, la plus grande course de l'année", avait déclaré le dirigeant belge à Motorsport.com. "J'aimerais que le règlement précise clairement combien de pilotes doivent être alignés, que ce soit deux ou trois."

Mais cette proposition n'a finalement pas reçu un accueil positif de la part des autres équipes. "Je serais surpris qu'il y ait un changement ", a ainsi déclaré plus récemment Vosse à Motorsport.com dans le paddock d'Austin. "Il semble que la plupart des constructeurs soient contre l'imposition d'une nouvelle règle."

De fait, la majorité des équipes engagées en WEC estiment qu'imposer trois pilotes par course impliquerait d'importants changements de réglementation, ainsi que des contraintes supplémentaires.

Paul Di Resta et Loic Duval avaient été alignés seul sur la Peugeot #94 à Spa. Photo de: JEP / Motorsport Images

Lors des 6 Heures de Spa, Peugeot n'avait engagé que deux pilotes sur ses deux 9X8, Jean-Eric Vergne et Stoffel Vandoorne étant tous deux pris par la Formule E à Berlin le même week-end. Pour Olivier Jansonnie, le directeur technique de la structure française, imposer trois pilotes compliquerait les choses en cas de clashs similaires.

"La solution que nous avions trouvée à Spa était un bon compromis et nous souhaitons conserver la même réglementation", a expliqué Jansonnie. "Si vous avez trois pilotes et qu'il arrive quelque chose à l'un d'eux, vous pouvez toujours faire la course avec seulement deux d'entre eux. Nous faisons tout notre possible pour que les règles restent telles qu'elles sont."

Jonathan Diguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport, avance lui, en plus des difficultés d'organisation, l'argument de la sécurité. "Nous avons un pilote de réserve sur certaines courses, mais pas sur toutes", a déclaré ce dernier. "Actuellement, si l'un de nos pilotes tombe malade, nous pourrions tenir le week-end [avec deux pilotes]. Si nous commençons à imposer trois pilotes, cela commencera à causer des problèmes, en particulier lors de clashs d'événements où nous ne pouvons pas avoir de pilote de rechange."

Porsche n'est pas favorable à ce que le règlement impose trois pilotes. Photo de: JEP / Motorsport Images

"De plus, ce sont des voitures compliquées à piloter, donc vous ne voulez pas engager des pilotes qui ne sont pas suffisamment préparés. Je n'aime pas utiliser le mot en S - sécurité - mais c'est probablement quelque chose qui entre dans cette catégorie."

Même son de cloche du côté de Batti Pregliasco, directeur de l'équipe d'usine Ferrari AF Corse, qui se dit également opposé à une autre proposition, qui imposerait aux équipes de ne pas changer ses pilotes au cours de la saison.

"Il est important de laisser la porte ouverte", explique ce dernier. "Nous sommes satisfaits de nos six pilotes, mais je comprends qu'un constructeur puisse vouloir faire venir un pilote de renom pour Le Mans. Ou peut-être qu'un pilote pourrait perdre en performance au cours de la saison."