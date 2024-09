Une BoP défavorable à Toyota et favorable à Peugeot pour Fuji

La BoP pour les 6 Heures de Fuji a été dévoilée, et c'est l'équipe Toyota qui sera principalement affectée, la GR010 HYBRID LMH se voyant alourdie de 5 kg, avec un poids minimal de 1070 kg désormais. Les voitures japonaises devront également composer avec une perte de puissance supplémentaire de 4 kW, soit une réduction totale de 9 kW, et une puissance maximale ramenée à 493 kW.

À noter que la perte de puissance du groupe motopropulseur hybride de Toyota sera compensée par le facteur gain de puissance introduit dans le cadre de la BoP depuis les 24 Heures du Mans. Au-delà de 250 km/h, la Toyota pourra ainsi bénéficier d'une puissance supplémentaire (+0,8 %) par rapport à la course d'Austin.

Cette décision fait suite à la prestation de l'équipe Toyota à Austin, où la #7 emmenée par l'équipage Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nyck de Vries a raté la victoire en raison d'une pénalité en fin de course dont a écopé le premier cité pour non-respect des drapeaux jaunes.

Vainqueur au Texas avec la 499P LMH cliente AF Corse de Robert Kubica, Yifei Ye et Robert Shwartzman, Ferrari évoluera à Fuji avec la même BoP. Seul changement pour les voitures italiennes : le gain de puissance sera réduit de 0,6 % au-delà de 250 km/h.

Porsche, qui mène au classement des pilotes Hypercar avec Kévin Estre, Laurens Vanthoor et André Lotterer, bénéficiera de son côté d'une réduction de poids de 4 kg et d'une augmentation de puissance de 3 kW sur ses 963 LMDh.

Avec la Lamborghini, les Peugeot 9X8 seront les Hypercars les plus légères du plateau à Fuji. Photo de: JEP / Motorsport Images

La BoP sera en revanche plus favorable aux Peugeot, allégées de 7 kg par rapport au Japon, et bénéficiaire d'un gain de puissance de 4 kW. Avec 1030 kg, les 9X8 seront ainsi les voitures les plus légères du plateau, avec la Lamborghini SC63. Côté français toujours, les Alpine ont reçu une augmentation de puissance de 3 kW, mais seront alourdies d'un petit kilo.

Quatrième sur ses terres à Austin, la Cadillac V-Series.R LMDh bénéficiera d'un gain de puissance de 2 kW, et d'un petit allègement d'un kilo. Les BMW demeureront au même poids qu'à Austin, avec un gain de puissance de 2 kW. Quant à la Lamborghini, elle évoluera également au même poids et à la même puissance qu'au Texas.