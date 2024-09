6H de Spa-Francorchamps : l'appel de Ferrari rejeté

Une semaine après audience à Genève par la Cour d'appel internationale de la FIA, la décision concernant le résultat des 6 Heures de Spa-Francorchamps a été rendue mardi soir. La victoire de la Porsche Jota n°12 à l'issue de la troisième manche du WEC, disputée en mai dernier, a été confirmée puisque le recours déposé par Ferrari a été rejeté.

La cour a soutenu la décision prise le jour de la course par les commissaires, à savoir de relancer l'épreuve après une longue interruption en ayant stoppé le chronomètre. Ce choix avait été remis en cause par la Scuderia, qui se référait à la limite d'une heure figurant dans le Code Sportif International de la FIA.

L'objet de l'appel soumis par Ferrari tournait principalement autour d'un point de règlement du WEC précisant que les commissaires ont la possibilité "de stopper et/ou modifier le temps de course programmé" tout en spécifiant que "cette durée ne peut excéder celle de la compétition".

Cet article ambigu pouvait être interprété de différentes manières et les commissaires ont estimé qu'il était question de la durée de la course et non de celle de la fenêtre horaire dans laquelle elle devait se dérouler. En faisant appel, Ferrari avait indiqué vouloir essentiellement clarifier cette règle en raison du flou qu'elle avait créé, afin de savoir à quoi s'attendre si la situation venait à se reproduire.

Or le très long rapport rendu par la Cour d'appel statue essentiellement sur la forme et non sur le fond, puisqu'il indique que les commissaires ont autorité et que la réclamation de Ferrari ne vise pas un concurrent ni ne rentre dans les quelques cas spécifiques qui auraient pu mener à une remise en cause des résultats.

En Belgique, la course avait été interrompue par un drapeau rouge après un accident nécessitant de longues réparations. Les commissaires avaient ensuite relancé l'épreuve pour qu'elle se termine au-delà de l'horaire initial, soit 1h44 après l'heure d'arrivée prévue, tout en préservant le temps de course qui n'avait pas été effectué durant le drapeau rouge.

Lors de cette interruption, les deux Ferrari 499P étaient en tête de l'épreuve. Elles ont ensuite terminé troisième et quatrième, et c'est la Porsche Jota n°12 qui s'est imposée, dans une fin de course inévitablement chamboulée sur le plan stratégique.