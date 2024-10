Porsche écarte Lotterer, Andlauer dans la 963 d'usine en WEC

Porsche annonce une refonte de son line-up en WEC en vue de la saison 2025. Cela passe par le départ de trois pilotes des équipages officiels de Porsche Penske Motorsport, et notamment André Lotterer, aujourd'hui en passe de remporter le titre avec Laurens Vanthoor et Kévin Estre.

Vétéran du programme du constructeur allemand en LMP1, Formule E et LMDh depuis son arrivée en 2017 en provenance d'Audi, Lotterer va quitter la Porsche 963, au même titre que Dane Cameron, vainqueur cette année de l'IMSA avec Felipe Nasr. Enfin, Frédéric Makowiecki, au volant de l'Hypercar depuis 2023, voit la fin d'une collaboration de 11 ans avec Porsche Motorsport.

Ce que Porsche décrit comme un simple "ajustement" implique en fait une réduction du line-up à plein temps, qui passe de trois à deux pilotes en WEC. Ainsi, Vanthoor et Estre, qui avec Lotterer mène le championnat de 35 points avant la finale de Bahreïn le mois prochain, piloteront la Porsche 963 LMDh n°6 en duo dans les courses de six heures, avec l'ajout d'un troisième pilote pour les 24H du Mans et sa préparation.

Michael Christensen conserve quant à lui sa place dans la n°5, qu'il partageait cette année avec Makiowiecki et Matt Campbell, et sera rejoint par Julien Andlauer pour former ce duo régulier. Le Français, pilote d'usine Porsche, a obtenu son ticket après avoir "impressionné" au volant de la 963 du team client Proton Competition cette saison en WEC. "Il mérite absolument sa promotion dans l'équipe d'usine", souligne Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

Julien Andlauer est promu après avoir impressionné Porsche. Photo de: Marc Fleury

Campbell va retrouver l'IMSA après une saison en championnat du monde d'Endurance et y fera équipe avec Mathieu Jaminet dans la voiture n°6 de Porsche Penske Motorsport. Tous deux ne seront toutefois pas bien loin du WEC, car ils retrouveront respectivement la #6 et la #5 pour les 24H du Mans et, selon le communiqué de presse de Porsche, pour "une sélection de courses". Il s'agit en l'occurrence des épreuves de dix et huit heures qui seront disputées au Qatar et à Bahreïn en conclusion de la saison 2025 du WEC.

En IMSA, la Porsche #7 sera confiée à Felipe Nasr et Nick Tandy. À noter également que Laurens Vanthoor et Kévin Estre ont été désignés pour piloter les voitures n°6 et n°7 lors de certaines courses de l'Endurance Cup.

Frédéric Makowiecki, 43 ans, quitte Porsche après 11 saisons passées principalement en GT, avec notamment une victoire en GTE Pro aux 24 Heures du Mans 2022 et une autre au classement général des 24 Heures du Nürburgring en 2018. Le communiqué de presse indique que le constructeur et lui ont "convenu de mettre un terme à leur collaboration".

La marque allemande ne précise pas, en revanche, si André Lotterer et Dane Cameron, dont le contrat expire à la fin de l'année, quitteront Porsche ou non. Contacté par Motorsport.com, le constructeur n'a pas souhaité préciser si la relation se poursuivra ou non.

La fin de 11 ans de partenariat entre Frédéric Makowiecki et Porsche. Photo : Marc Fleury

Thomas Laudenbach, patron du programme de Porsche Motorsport, déclare : "Je voudrais remercier Dane Cameron, André Lotterer et Frédéric Makowiecki pour leur incroyable travail au cours des trois dernières années [depuis les premiers essais de la 963 en janvier 2022, ndlr]. Tous trois ont joué un rôle très important dans notre capacité à célébrer de grands succès avec la Porsche 963 des deux côtés de l'Atlantique, et ce dès la deuxième année de compétition."

La décision de Porsche Penske Motorsport de passer à deux pilotes pour les courses régulières de six heures du WEC fait suite à un débat sur la question de savoir s'il devrait ou non être obligatoire de prévoir trois pilotes en Hypercar. La question a été soulevée par Cadillac Chip Ganassi Racing qui a choisi de n'utiliser que deux pilotes pour les courses de six heures du WEC cette année. Cette démarche offre un avantage en termes de temps de piste lors des essais et permet potentiellement d'optimiser les stratégies en course. Seulement, la proposition de modification du règlement, portée par Vincent Vosse, patron de l'équipe WRT BMW, a été rejetée faute de soutien majoritaire parmi les constructeurs.

Dans son annonce de ce jour, Porsche ne fait aucune référence à une éventuelle troisième voiture alignée par Porsche Penske Motorsport aux 24 Heures du Mans 2025, droit que le constructeur a obtenu après avoir remporté le titre IMSA et que Thomas Laudenbach a déclaré être disposé à appliquer en faisant courir une voiture supplémentaire dans la manche emblématique de la saison, comme en 2023 et 2024.