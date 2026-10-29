WEC

Porsche fixe une échéance pour décider de son retour aux 24 Heures du Mans

Le directeur de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, estime que les constructeurs ont besoin d'un cadre technique plus détaillé dès cette année, alors que Porsche envisage un éventuel retour dans la catégorie reine en 2030.

Heiko Stritzke Joey Barnes

Publié: 29 oct. 2026, 16:05

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Photo de : Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Alors que les acteurs du FIA WEC et de l'IMSA préparent la prochaine génération de prototypes en catégorie reine, le directeur de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, a souligné l'urgence d'établir une base réglementaire claire pour 2030 et au-delà.

La FIA et l'ACO ont présenté les grands principes de la future réglementation lors des 24 Heures du Mans 2026. Ces nouvelles règles doivent remplacer la coexistence actuelle des catégories LMH et LMDh au sommet de l'endurance.

Si plusieurs éléments clés ont déjà été définis, notamment l'interdiction des quatre roues motrices et des jokers d'évolution, un design davantage inspiré des voitures de route, le maintien des motorisations hybrides et un poids de base de 1 040 kg associé à une puissance de base d'environ 520 kW, des questions cruciales restent en suspens. C'est notamment le cas de la répartition de la puissance entre le moteur électrique et le moteur thermique.

Thomas Laudenbach a souligné qu'un cadre technique détaillé devait être établi d'ici Noël afin de laisser aux constructeurs suffisamment de temps pour évaluer leurs futurs programmes et les concepts techniques envisageables.

"Il existe une procédure au sein de la FIA, avec le Conseil mondial du Sport automobile, qui ne se réunit pas tous les jours", a expliqué Laudenbach à Motorsport.com. "Je pense qu'il serait important d'avoir au moins un cadre plus détaillé cette année. Pas un règlement définitif, mais un cadre solide... S'il pouvait être en place à la fin de cette année, au pied du sapin de Noël, ce serait formidable."

L'actuelle génération de prototypes a permis d'étoffer les grilles de départ et de renforcer l'engagement des constructeurs, aussi bien en WEC qu'en IMSA. Toutefois, Laudenbach a insisté sur la nécessité de tirer les enseignements de cette génération de voitures, notamment après le retrait de plusieurs constructeurs pour diverses raisons, dont Porsche en WEC.

"En endurance, il existe aussi le risque de tout gâcher, car nous sommes actuellement dans une période faste", a averti Laudenbach, soulignant que la réglementation de 2030 et au-delà était "extrêmement importante pour l'avenir des courses de prototypes".

"Nous sommes autour de la table avec les autres constructeurs, la FIA et l'ACO. Nous sommes donc pleinement impliqués, mais nous avons aussi une formidable opportunité, car nous avons tous beaucoup appris ensemble depuis 2023, avec les LMDh et les LMH en IMSA et en WEC."

"Je pense que cela nous donne également la possibilité de franchir une nouvelle étape dans la bonne direction. En course, nous avons aussi découvert les points faibles, et c'est normal lorsqu'on met quelque chose de nouveau en place. Si nous parvenons à optimiser une formule qui fonctionne déjà très bien, et réellement à l'améliorer encore pour 2030, ce sera une bonne chose."

Porsche n'abandonne pas l'idée de revenir au Mans.

Photo de: Porsche

Laudenbach a également insisté sur la maîtrise des coûts, qui constitue selon lui une priorité pour le prochain cycle réglementaire. Il estime que réduire au minimum la nécessité pour les instances dirigeantes d'intervenir constamment représenterait une avancée majeure pour la discipline.

"Il serait difficile de supprimer complètement ces interventions, mais je pense qu'il existe une réelle possibilité d'en réduire l'influence au minimum, ce qui satisferait tout le monde. À mes yeux, ce serait une véritable évolution de ce qui a été mis en place jusqu'à présent", a déclaré Laudenbach.

Il a également salué la récente prolongation de dix ans de l'accord entre la FIA et l'ACO, qui garantit la gestion conjointe du WEC et des 24 Heures du Mans. Cette annonce intervient après des informations faisant état d'une possible rupture entre les deux organisations, qui aurait pu entraîner une séparation entre le Championnat du monde et de l'épreuve mancelle.

"J'y suis clairement favorable, car si les deux avaient été séparés d'une manière ou d'une autre, je ne pense pas que cela aurait été bénéfique, ni pour le WEC ni pour Le Mans", a-t-il ajouté. "Je suis heureux que l'accord ait été signé, car cela signifie qu'ils poursuivent leur collaboration. Nous avons un Championnat du monde d'Endurance qui intègre les 24 Heures du Mans."

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